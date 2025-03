Mélanger crème solaire et antimoustique ? C’est une mauvaise idée !

L'ESSENTIEL Après l’usage combiné de répulsif anti-moustique et de crème solaire, une baisse d’efficacité de la protection contre les rayons ultraviolets est observée.

Pour les produits associant un insectifuge à un écran solaire, les niveaux de protection contre les UV sont "variables."

Les chercheurs espèrent que grâce à leur méthode, combinant "utilisation de biopsies et intelligence artificielle", "d’autres mélanges de produits jamais été étudiés" vont être examinés.

Au printemps et en été, lorsque les personnes font des activités en extérieur, elles ont tendance à s’appliquer simultanément de la crème solaire et un insectifuge afin de se protéger à la fois du soleil, plus précisément des rayons ultraviolets qui peuvent provoquer des mutations nocives des cellules cutanées en cas d’exposition prolongée, et des moustiques, qui se propage activement dans de nombreux pays. Mais ce mélange est déconseillé par les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui se sont penchés, pour la première fois, sur les effets de cette association de produits dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Parasites and Vectors.

Combiner biopsies et IA pour mesurer la réaction de stress des cellules cutanées

Pour les besoins des travaux, l’équipe a utilisé des biopsies de peau, à savoir des échantillons de tissu prélevés à un organisme vivant conservés de manière optimale ex vivo, pour reproduire le mieux possible les conditions réelles auxquelles est soumise la peau des êtres humains. Ces échantillons cutanés ont été exposés à produits dermato-cosmétiques massivement vendus au moment de la recherche dans la région de Montpellier, dans le sud de la France : une crème solaire contenant des filtres UV, un anti-moustique (avec l'actif synthétique IR3535) et un produit associant un insectifuge à un écran solaire. Ensuite, ils ont été soumis à des rayons UV artificiels, mais aussi naturels, émis par le soleil. "Une coloration à l'hématoxyline-éosine ou à l'hématoxyline-éosine-safran a été réalisée pour évaluer la structure cutanée." À l’aide d’un logiciel, plus précisément une intelligence artificielle entraînée par apprentissage profond appelée NoxiScore, les auteurs ont analysé les échantillons sous la forme de fines tranches correspondant aux différentes couches de la peau afin de mesurer la réaction de stress des cellules cutanées face aux rayonnements.

Antimoustiques et crème solaire : le mélange de ces produits altère la protection UV

Les résultats ont montré que l'application de la crème solaire fournissait une protection efficace contre les effets des rayons ultraviolets, tandis que l’utilisation de l'anti-moustique en tant que produit unique n'a exercé aucun effet protecteur ni toxique. En revanche, l’usage combiné d'insectifuge et de crème solaire diminuait significativement la protection anti-UV de la crème solaire. Pour les produits "mixtes", se présentant comme porteurs des deux protections à la fois, les données obtenues sont moins catégoriques. Dans le détail, cette association "présente des niveaux variables de protection contre les rayons UV."

"D’autres mélanges de produits" à étudier

Selon les auteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces premiers résultats. "Beaucoup d’autres mélanges de produits, notamment cosmétiques, n’ont jamais été étudiés en tant que tels. Cette nouvelle méthode d’analyse, combinant utilisation de biopsies (plus fiable que des tests sur des cellules cultivées in vitro) et intelligence artificielle, permettrait désormais d’examiner leurs effets sur la santé humaine", ont écrit les scientifiques du CNRS dans un communiqué.