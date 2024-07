Crème solaire : 4 zones du visage à ne pas oublier chez les enfants

L'ESSENTIEL Certaines zones du visage sont souvent oubliées lors de l'application de la crème solaire, notamment chez les enfants.

La dermatologue Shereene Idriss invite ainsi les parents à protéger le cuir chevelu visible de leur progéniture, leurs paupières, leurs lèvres et leurs oreilles.

Ne pas utiliser de crème solaire peut causer de nombreux problèmes de santé parfois très graves.

Sur le réseau social TikTok, la dermatologue Shereene Idriss a montré dans une courte vidéo les quatre zones où il ne faut pas oublier d'appliquer de la crème solaire à ses enfants*.

Crème solaire : où est-il important de l'appliquer au niveau du visage ?

Elle invite ainsi les parents à bien protéger le cuir chevelu visible de leur progéniture, leurs paupières, leurs lèvres et leurs oreilles, rappelant images à l’appui qu’un cancer de la peau peut tout à fait envahir ces zones lorsqu'elles sont trop exposées au soleil.



"Fragiles jusqu’à la puberté, la peau et les yeux sont plus sensibles aux rayons UV. Les enfants en bas âge ne doivent donc pas être exposés aux rayons du soleil de manière prolongée, et ce même s’ils sont protégés par une crème solaire ou des vêtements", complète le syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV). "Avant un an, un bébé doit même éviter toute exposition directe au soleil" ajoutent les médecins.

Que risque-t-on à ne pas se protéger du soleil ?

Parmi les cancers de la peau cités par Shereene Idriss, il faut principalement distinguer deux catégories. "Les carcinomes sont les plus fréquents et les mélanomes sont considérés comme les plus dangereux", indique le SNDV, rappelant à cette occasion "qu’environ 100.000 cancers de la peau sont détectés annuellement en France, un chiffre qui a triplé en 30 ans".



Outre les cancers, les ultraviolets non filtrés par la crème solaire peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau, des coups de soleil, des réactions allergiques, des brûlures et des insolations potentiellement mortelles.

Comment bien appliquer sa crème solaire ?

Pour être efficace contre tous ces maux, la crème solaire doit être appliquée en couche épaisse. Il est également important de renouveler son usage toutes les deux heures et systématiquement après une baignade.



Il est aussi recommandé d’utiliser des indices de protection élevés (indice 50+), actifs à la fois vis-à-vis des UVB et des UVA. "Dotés d’une longueur d’onde supérieure, les UVA endommagent la couche profonde de la peau (le derme), tandis que les UVB altèrent la surface (l’épiderme)", précise le SNDV

74 % des Français ne se protègent pas systématiquement du soleil

"Pour toutes les activités en plein air, il est recommandé en plus de l’application de la crème solaire de rechercher au maximum les endroits ombragés. Attention cependant, l’ombre ne protège pas systématiquement et totalement des UV ! A la plage par exemple, le parasol est utile mais ne fait pas totalement barrière aux rayons du soleil à cause de la réverbération sur le sable", terminent les spécialistes.



D’après un récent sondage, 74 % des Français déclarent ne pas se protéger systématiquement du soleil dans le cadre de leurs activités de loisirs ou sportives en extérieur.



*des conseils également valables pour les adultes.