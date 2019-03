Des produits chimiques retrouvés dans du maquillage et des déguisements pour enfants

Depuis 2018 et jusqu’à début 2019, les agents de la répression des fraudes ont analysé 12 palettes de maquillage pour enfants en vente. Les résultats sont inquiétants : la moitié de ces produits sont non-conformes à la réglementation en vigueur… un quart d’entre eux sont même dangereux. En effet, trois de ces palettes contenaient des substances chimiques : de l'aluminium et de l'isophorone, au-delà des seuils autorisés. Quant aux trois autres, elles n'indiquent ni la provenance des produits, ni leur composition, alors que la réglementation l’oblige. C’est RTL qui a alerté les parents sur cette étude le mardi 5 mars, jour de Mardi Gras, alors que beaucoup d’enfants se maquillent à cette occasion.

Du maquillage, mais aussi des déguisements dangereux

Pas moins de 47 déguisements de Carnaval ont aussi été analysés par les agents de la répression des fraudes. Il s’est révélé que cinq d’entre eux sont dangereux. En cause une nouvelle fois : des substances chimiques telles que l’arsenic et les phtalates... Parmi les 47 déguisements, 33 n'indiquaient pas toutes les informations requises : s’ils sont inflammables ou s'ils présentent des risques de strangulation pour les jeunes enfants. En 2014, l’association UFC-Que Choisir avait déjà alerté sur la présence de perturbateurs endocriniens dans des produits et déguisements pour enfants. L’association avait entre autre retrouvé des parfums allergisants et des métaux lourds dans les maquillages.

Comment être certain qu’on achète un produit de qualité ?

Mais alors, comment être sûr que nous n’achetons pas des produits dangereux à nos bouts de chou ? La clef est de vérifier la composition (on n’achète pas un produit sur lequel la composition n’est pas indiquée), et d’éviter d’acheter des produits contenant des allergènes. De plus, il faut acheter du maquillage adapté : pas question de mettre du maquillage pour adultes à des enfants, car leur peau est plus sensible. Evitez également de maquiller un enfant de moins de trois ans. Quant aux déguisements, on en choisit un de qualité, quitte à y mettre le prix. Par-dessus tout, on garde en tête que les déguisements sont, par nature, très inflammables. On prend donc toutes les précautions possibles pour éviter que les enfants s’approchent de sources de chaleur.