Ce jus réduirait l’inflammation liée à l’obésité

L'ESSENTIEL Le lycopène est un pigment naturellement présent dans la tomate et les isoflavones sont des flavonoïdes contenus dans le soja.

Selon une nouvelle étude, boire du jus de tomate et de soja pourrait réduire l'inflammation chronique associée à l'obésité.

Après quatre semaines de consommation quotidienne, des adultes obèses ont présenté une diminution significative de plusieurs protéines inflammatoires.

En 2022, un adulte sur huit dans le monde était obèse, selon l' Organisation mondiale de la santé (OMS), soit 890 millions de personnes en tout. Cet excès de poids entraîne généralement une inflammation chronique, qui peut favoriser le développement de divers problèmes de santé, comme le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle.

Le jus de tomate et de soja pour réguler l'inflammation liée à l'obésité

Pour ralentir ce phénomène inflammatoire, des chercheurs ont découvert une méthode simple et peut-être même plaisante pour certains : boire du jus de tomate et de soja. Comme ils l'expliquent dans leurs travaux publiés dans la revue Molecular Nutrition & Food Research , ce breuvage contient du lycopène et des isoflavones, deux substances qui régulent l'inflammation.

Le lycopène est un pigment naturellement présent dans la tomate et les isoflavones sont des flavonoïdes contenus dans le soja. Ainsi, lorsque les chercheurs ont élaboré la composition du jus de tomate et de soja, ils l'ont enrichi en lycopène et en isoflavones.

" Nous disposions de suffisamment d'éléments permettant de penser que certains composés de la tomate et du soja pouvaient agir sur les mécanismes de l'inflammation , explique Jessica Cooperstone, l'une des auteures, dans un communiqué . C'est pourquoi nous avons décidé d'évaluer cet effet chez l'humain. "

Une diminution de la quantité de trois protéines inflammatoires

Pour cela, les scientifiques ont mené un essai clinique avec 12 personnes obèses. Pendant quatre semaines, les participants ont dû consommer deux canettes de 177 ml de jus de tomate et de soja par jour. Après une période de sevrage, ils ont dû boire un jus de tomate à faible teneur en lycopène pendant un mois supplémentaire. Avant et après chaque période, des analyses de sang et d'urines étaient effectuées.

Résultats : seul le jus de tomate et de soja a entraîné une réduction significative de la quantité de trois protéines inflammatoires produites par le système immunitaire. En revanche, le jus de tomate seul, moins riche en lycopène, n'a pas eu d'effet sur l'inflammation.

" L'idée est de savoir si l'on peut moduler l'inflammation par l'alimentation, explique Jessica Cooperstone. À terme, nous souhaitons mieux comprendre le lien entre notre alimentation et notre santé. Et pour en être absolument certains, nous devons les tester lors d'essais cliniques. C'est précisément ce que nous faisons ici. "

La prochaine étape concerne la pancréatite . Dans un prochain essai clinique, les scientifiques vont tester leur boisson sur des patients souffrant de cette inflammation soudaine du pancréas. « Notre hypothèse est que le jus de tomate et de soja pourrait constituer une intervention permettant de réduire l'inflammation et, nous l'espérons, d'améliorer la qualité de vie des patients », conclut Jessica Cooperstone.