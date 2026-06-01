Le CBD peut-il vraiment ralentir Alzheimer ?

L'ESSENTIEL Le cannabidiol (CBD) en vente libre est parfois présenté comme un moyen de lutter contre les insomnies, l’anxiété et le stress, les douleurs chroniques et les spasmes.

Mais selon une nouvelle étude, il pourrait aussi permettre de réduire les principaux facteurs de la neuroinflammation.

La neuroinflammation est un processus lié à la perte de mémoire et à la dégénérescence cérébrale caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

CBD. Ces trois lettres pourraient révolutionner la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue eneuro, des chercheurs ont découvert que l’inhalation du cannabidiol (CBD) pouvait réduire les principaux facteurs de l’inflammation cérébrale impliquée dans la maladie d’Alzheimer.

Moins de molécules pro-inflammatoires avec le CBD

Pour le découvrir, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris atteintes d’Alzheimer. Ils leur ont administré du CBD par inhalation, puis ont observé leur cerveau. Plus exactement, c’est l’activité immunitaire cérébrale et la signalisation inflammatoire dans le système nerveux central qu’ils ont analysé.

Résultats : l’inhalation de CBD a permis de réduire l'activité des principaux facteurs de la neuroinflammation chez les souris. Ce traitement a aussi permis de réduire les taux de molécules pro-inflammatoires, des substances susceptibles d'aggraver l'inflammation et de contribuer aux lésions tissulaires.

Vers un traitement à base de CBD ?

Actuellement, le CBD en vente libre est parfois présenté comme un moyen de lutter contre les insomnies, l’anxiété et le stress, les douleurs chroniques et les spasmes. Néanmoins, comme le précise l’Assurance maladie, “aucune étude scientifique ne confirme réellement ces bénéfices”. Pour ce qui est du cannabis à usage médical (dont les médicaments contiennent du CBD), il a été testé en France, dans le cadre d’une expérimentation pilotée par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour l’instant, les résultats ne sont pas encore publiés.

“Les recherches sur la maladie d'Alzheimer se sont longtemps concentrées sur les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires, explique Babak Baban, l’un des auteurs, dans un communiqué. Notre étude montre que l'auto-inflammation chronique est aussi un facteur déterminant de la maladie. Le CBD calme non seulement l’hyperactivation immunitaire, mais, dans des travaux antérieurs, nous avons montré qu'il pouvait aussi contribuer à l'élimination des plaques amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires par un mécanisme différent.”

De par les différents facteurs de la maladie qu’il cible, le CBD pourrait donc être un traitement efficace d'Alzheimer, pathologie pour laquelle il n’existe actuellement aucune solution curative. Néanmoins, avant d’envisager cette utilisation, d’autres recherches et essais cliniques devront être menées, notamment sur des humains.