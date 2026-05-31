Ménopause : pourquoi l’accompagnement des patientes est insuffisant

L'ESSENTIEL Les femmes qui n’ont pas assez d’accompagnement au moment de leur ménopause ont tendance à se documenter sur internet.

Mais, en ligne, les informations ne sont pas toujours fiables.

Face à cela, des chercheuses ont compilé les témoignages de 60 participantes pour mieux documenter les symptômes dont les femmes peuvent souffrir à ce moment de leur vie.

Face à la ménopause, nous ne sommes pas toutes égales ! Mais selon le Vidal, la majorité des femmes ne souffrent heureusement que de quelques symptômes parmi les dix recensés par l’ouvrage médical. Parmi ceux-ci figurent les changements du cycle menstruel, les bouffées de chaleur, la fatigue, l’incontinence urinaire, les troubles du sommeil et de l'humeur, la sécheresse de la peau, la prise de poids, des cheveux et du vagin, les maux de tête et l’ostéoporose.

Référencer tous les symptômes de la ménopause

Mais ce n’était visiblement pas assez pour quatre scientifiques qui viennent de sortir “We Need to Talk About Menopause”, “Il faut qu'on parle de la ménopause” en français. Dans cet ouvrage, cette équipe d'anthropologues et de psychologues ont compilé les témoignages de 60 femmes avec, pour objectif, de référencer tous les symptômes dont les patientes peuvent souffrir durant la ménopause.

C’est d’un triste constat qu’est venue l’idée de ce travail : une grande partie des femmes manquent d’informations et d’accompagnement médical lors de leur ménopause. Face à cela, elles se tournent souvent vers internet, où beaucoup de fausses informations circulent.

“On pourrait penser qu’à l’heure où l’humanité développe les vols spatiaux commerciaux, les voitures autonomes et les assistants personnels dotés d’intelligence artificielle capables de projeter des films sur la paume de la main, nous comprendrions mieux la ménopause, un phénomène que plus de la moitié de la population est assurée de vivre au cours de sa vie”, déplorent les auteures Anne Bowker, Janet Mantler, Emma Bider et Chizorom Ogbuagu, dans un communiqué.

La colère et les problèmes de mémoire, des signes de ménopause ?

Lors de leur enquête, les chercheuses ont mené des entretiens avec chacune des 60 participantes. Elles ont ainsi observé certaines tendances pour les symptômes les plus connus comme la prise de poids, qui concernaient 78 % des interrogées, ou les troubles de l’humeur (58 % d’entre elles).

Néanmoins, nombre de participantes ont assuré avoir été prise au dépourvu pour certains symptômes, dont leur médecin ne leur avait pas parlé. L’une des participantes a par exemple découvert que la colère était un signe de la ménopause dans une publicité télévisée, et non pas auprès d’un professionnel de santé. Plusieurs autres volontaires ont aussi décrit des effets cognitifs dont on ne leur avait pas parlé, comme des problèmes de mémoire ou des troubles de la concentration.

“Je pense qu’il est important d’insister sur la nécessité d’en parler plus ouvertement, explique Bronwyn, l’une des femmes ayant témoigné. Parce que c’est une véritable surprise. Et je ne compte plus le nombre d’amies, moi y compris, qui se sont dit : “Pourquoi personne ne m’a prévenue ?”” Le travail des chercheuses lance donc un appel aux professionnels de santé du monde entier pour qu’ils informent et accompagnent mieux les patientes… Espérons qu’il soit entendu.