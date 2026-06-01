Eczéma : pourquoi la maladie présente un risque pour la vue

L'ESSENTIEL Les personnes atteintes de dermatite atopique présentent un risque significativement plus élevé de décollement de rétine.

Lorsque ce trouble oculaire survient, les résultats chirurgicaux semblent moins favorables et le risque de complications, notamment de prolifération vitréorétinienne, est plus important chez les patients souffrant d’eczéma.

"Il convient d'accorder une vigilance accrue aux symptômes de décollement de rétine chez les patients atteints de dermatite atopique."

Cou, paumes des mains, pli sous les oreilles, les genoux… Plusieurs parties du corps peuvent être affectées par l’eczéma, une maladie inflammatoire de la peau, responsable de démangeaisons et évoluant par poussées, qui touche près de 20 % des enfants et 4 % des adultes en France. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Ophthalmology Retina, montre que la dermatite atopique peut fragiliser la rétine. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Californie du Sud à Los Angeles (États-Unis) ont évalué l'association entre l’eczéma et le risque de décollement de la rétine, de prolifération vitréorétinienne (maladie ophtalmologique génétique) postopératoire.

Eczéma : évaluer le risque oculaire de 274.547 patients

Pour les besoins des travaux, l’équipe a utilisé les données d'un réseau de recherche en santé contenant des dossiers médicaux électroniques provenant de 72 organismes de soins de santé américains. Au total, 274.547 adultes touchés par la dermatite atopique. Les auteurs se sont intéressés à leurs caractéristiques démographiques, leurs comorbidités oculaires, le tabagisme et l'exposition aux corticostéroïdes systémiques. "Deux analyses ont été réalisées : le risque de diagnostic et de réparation de décollement de rétine après le diagnostic initial d’eczéma ou une consultation externe et le risque de prolifération vitréorétinienne postopératoire."

Les personnes atteintes d’eczéma sont plus susceptibles de présenter un décollement de rétine

Comparées aux patients témoins, les personnes souffrant de dermatite atopique présentaient des taux accrus de diagnostic de décollement de rétine (0,7 % contre 0,2) à cinq ans. Dans le groupe opéré d’un décollement de rétine, des risques accrus de diagnostic de vitréorétinopathie proliférative (5,9 % contre 4 %) ont été observés chez les adultes atteintes d’eczéma à six mois. "Des antécédents de dermatite atopique sont associés à un risque accru de décollement de la rétine. Ces résultats suggèrent qu'il convient d'accorder une vigilance accrue aux symptômes de décollement de rétine chez les patients atteints de dermatite atopique et d'assurer un suivi postopératoire plus étroit après une intervention chirurgicale, car l’eczéma contribue à des résultats chirurgicaux moins favorables", ont conclu les scientifiques.