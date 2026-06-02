Fatigue chronique : et si c’était votre alimentation qui vous épuise ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis en avant une cause possible et cachée de la fatigue chronique : des carences en vitamine B12 et en acide folique.

Même des personnes en bonne santé présentant des taux élevés d'homocystéine, un marqueur sanguin lié à ces carences, sont plus susceptibles de se sentir épuisées ou démotivées.

Pour prévenir ces carences, et donc l’épuisement, les chercheurs soulignent l’importance de "maintenir une alimentation équilibrée au quotidien."

La fatigue chronique, qui altère le fonctionnement quotidien et la qualité de vie, est devenue de plus en plus fréquente dans la vie moderne, car les personnes jonglent avec des charges de travail plus importantes et moins de temps libre. L'épuisement est souvent imputé au stress ou au manque de sommeil. Cependant, une récente étude, menée par des chercheurs de l’université métropolitaine d'Osaka (Japon), montre que derrière une fatigue qui s'éternise peut parfois se cacher un autre ennemi invisible : une mauvaise alimentation.

Fatigue chronique : les carences en vitamines B9 et B12 affectent le niveau d'énergie

Pour parvenir à cette découverte, les scientifiques ont examiné le lien possible entre les carences en certaines vitamines et la fatigue ainsi que la motivation. Ces derniers se sont concentrés sur l’acide folique (vitamine B9) et la vitamine B12, deux nutriments qui contribuent à réguler l'homocystéine, à savoir une substance sanguine dont le taux tend à augmenter en cas de carence en ces vitamines. Afin de mener à bien les recherches, les auteurs ont recruté 602 personnes en bonne santé. Ils ont mesuré les taux sanguins d'homocystéine, d’acide folique et de vitamine B12, puis évalué la fatigue et la motivation des participants à l'aide d’un questionnaire.

Les résultats, publiés dans la revue Nutrients, ont révélé que les volontaires présentant des taux d'homocystéine plus élevés avaient généralement des taux d’acide folique et de vitamine B12 plus faibles, indépendamment du sexe. Après avoir pris en compte des facteurs susceptibles d'influencer la fatigue, comme l'âge, la durée du sommeil, la charge de travail et les habitudes alimentaires, l’équipe a constaté que les hommes présentant des taux d'homocystéine plus élevés étaient plus susceptibles de déclarer une fatigue physique accrue. Chez les femmes, des taux élevés d'homocystéine étaient associés à une baisse de motivation.

"Il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée"

"Les taux d'homocystéine dans le sang ont traditionnellement suscité des inquiétudes en lien avec les maladies cardiovasculaires, la démence et les fractures. Cependant, nos travaux suggèrent qu'il convient également de s'intéresser à la fatigue et à la motivation. Pour prévenir une augmentation des taux d'homocystéine, il est important d'éviter les carences en vitamine B12 et en acide folique. Il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée au quotidien", ont déclaré les chercheurs.