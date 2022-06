Fatigué même après une bonne nuit de sommeil : que faire ?

Un stress excessif ou un rythme de vie trépidant peuvent faire naître une fatigue profonde qui perturbe le quotidien, surtout s'elle dure longtemps.

Si ce manque d'énergie chronique persiste et met un frein à vos activités quotidiennes, le problème n'est peut-être pas seulement la qualité de votre sommeil. Sans parler des pathologies qui nécessitent l’avis d’un spécialiste, de mauvaises habitudes quotidiennes peuvent également pomper l'énergie et entraîner une fatigue extrême.

Pour retrouver la forme le matin et être énergique jusqu’au soir, voici quelques conseils à mettre en pratique.

Faire du sport

Nous avons tendance à croire que lorsque nous sommes durement touchés par la fatigue, faire de l'activité physique épuise le peu d'énergie qu'il nous reste. Or, de nombreuses études ont montré qu'au contraire, l'exercice était recommandé lorsque l'on se sent fatigué. "Le sport a une action régulatrice de la physiologie. Par ailleurs, il procure une sensation de bien-être en libérant des endorphines, cela permet de faire une coupure dans sa journée et de bien dormir la nuit", explique à 20Minutes le Dr Olivier Pallanca, psychiatre et neurophysiologiste spécialiste des pathologies du sommeil et des troubles de l'attention.

Ainsi, une étude menée par des chercheurs de l'Université de Géorgie (Etats-Unis) a montré que les personnes sédentaires et en bonne santé qui commençaient une activité physique modérée pendant au moins 20 minutes 3 fois par semaine se sentaient notablement plus énergiques et en forme après 6 semaines.

Bien sûr, faire de l'exercice quand on est fatigué ne signifie pas nécessairement courir un marathon. Une activité douce et modérée comme la natation, le yoga ou la marche, 45 minutes une à deux fois par semaine, suffit à retrouver son énergie.

Adoptez un rituel du sommeil

Comme pour les enfants, maintenir un rituel qui favorise le sommeil et une nuit paisible est parfois une bonne chose. D’abord, si vos yeux se ferment d'eux-mêmes, ne luttez pas. Pour ne pas rater le "train du sommeil", mieux vaut écouter son corps et se coucher dès que l'on en a besoin. L'idéal est d'essayer de se fixer une heure de coucher et de s'y tenir. Il a en effet été prouvé que se coucher à heure fixe favorise l'endormissement et une meilleure récupération.

Avant de vous coucher le soir, privilégiez les activités douces (donc ne faites pas de sport, car l'exercice agit comme un stimulant), détendez-vous et éteignez au maximum les écrans (ordinateur, smartphone, télévision) : la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber les cycles de sommeil.

Mangez sainement

Vous êtes-vous déjà demandé si le fait d’avaler un sandwich en 10 minutes devant votre ordinateur, pendant l'heure du déjeuner, pouvait être la cause de votre fatigue ? Parce que c'est très possible. "Une alimentation trop riche, notamment le midi peut générer une fatigue chronique. Cela génère des coups de pompe en début d’après-midi en procurant des apports glucidiques bien trop élevés. Cela provoque des pics de glycémie, contre lesquels l’organisme lutte en sécrétant des pics d’insuline. Cela a un effet rebond : la glycémie chute, ce qui engendre fatigue et fringales de sucre, et ainsi de suite", indique le nutritionniste Raphaël Gruman dans 20Minutes.

Pour manger sainement et donc se sentir plus reposé, privilégiez les plats chauds et équilibrés (légumes, protéines végétales ou animales, légumineuses) plus faciles à digérer que les sandwichs. Si vous avez une petite faim, remplacez votre gourmandise sucrée habituelle par un fruit ou une poignée de fruits oléagineux (noix, amandes, noisettes) riches en nutriments et minéraux, avec une boisson chaude. Ne buvez pas trop d'alcool et pensez à vous hydrater tout au long de la journée.

Faites le plein de vitamine D

Une carence en vitamine D peut également expliquer votre fatigue. Cette vitamine est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme : elle favorise l'absorption du calcium et du phosphore par les intestins, aide à fixer le calcium sur les os, et à réguler les fluctuations hormonales causant la fatigue et le stress.

Pour un bon niveau de vitamine D toute l'année, idéalement, exposez-vous tous les jours à la lumière extérieure. 10 à 15 minutes suffisent, l'équivalent d'une promenade matinale ou d'une pause à l’heure du déjeuner.

Prenez soin de votre santé mentale

Il se peut que la fatigue intense que vous ressentez dès le réveil soit le symptôme d'un mal-être plus important. Si votre perte d'énergie s'accompagne des symptômes énumérés ci-dessous, vous souffrez peut-être de dépression. N'hésitez pas à consulter votre médecin qui vous conseillera un traitement :

- Problèmes de sommeil

- Tristesse

- Perte de plaisir même pour des activités normalement agréables

- pensées sombres ou suicidaires

- Mauvaise image de soi, culpabilité

- Difficultés de concentration

- Perte d'appétit avec perte de poids, ou prise de poids avec augmentation de l'appétit.

- Troubles physiques (maux de ventre, perte de libido...)

- Ralentissement psychomoteur.