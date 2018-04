Le Taï Chi améliore le métabolisme cérébral et l'énergie musculaire des personnes âgées

Une nouvelle étude du Journal of Neuroimaging donne un aperçu des mécanismes biochimiques par lesquels le Tai Chi, un exercice corps-esprit, peut procurer des bienfaits physiques et psychologiques.

En utilisant la spectroscopie par résonance magnétique, une méthode non invasive de mesure de la chimie du cerveau et des muscles à l'aide d'appareils IRM, les tests effectués chez 6 personnes âgées inscrites à un programme de Tai Chi de 12 semaines ont révélé une augmentation significative d'un marqueur de la santé neuronale dans le cerveau et une amélioration importante des taux de récupération d'un métabolite (petite molécule) impliqué dans la production d'énergie dans les muscles des jambes.

Mesures objectives

"Les bienfaits du Tai Chi sont bien connus de façon anecdotique ; cependant, des recherches récentes comme notre étude peuvent quantifier ces améliorations à l'aide de mesures objectives ", a déclaré le Dr Alexander Lin du Brigham and Women's Hospital et de la Harvard Medical School, également auteur de l’étude.

Selon les sources, le Tai Chi peut être défini comme "un système chinois d’exercices physiques spécialement conçus pour l’autodéfense et la méditation", "un art martial basé sur l’équilibre entre force et faiblesse, fermeté et souplesse" ou "un art martial chinois traditionnel fondé sur une gestuelle, lente, ronde et harmonieuse".

Par ailleurs, se mettre au sport, même sur le tard, a des impacts physiologiques extrêmement positifs, comme le rappelle une récente étude.