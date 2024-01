Fatigue : comment la vitamine D peut vous aider

L'ESSENTIEL La fatigue est un symptôme lié à une grande variété de conditions physiologiques, et dans beaucoup d'entre elles, elle représente des problèmes de santé sous-jacents.

La vitamine D joue un rôle important dans la régulation de la fatigue en contrôlant l'inflammation et les neurotransmetteurs.

Il a été démontré que la vitamine D réduit le stress oxydatif, ce qui peut avoir un impact bénéfique sur la fatigue.

Des chercheurs ont passé en revue les données existantes sur les mécanismes qui sont à la base des effets de la vitamine D sur la fatigue, le résultat de leurs travaux est publié dans Nutrients,

Ils ont constaté que la vitamine D intervient dans les processus physiologiques de l'être humain, influençant potentiellement la physiopathologie de nombreuses affections liées à la fatigue, notamment les troubles neurodégénératifs, cardiovasculaires, rhumatologiques, diabétiques, de fertilité et même le cancer.

Vitamine D : comment régule-t-elle la fatigue ?

Plusieurs études ont mis en lumière le fait que la vitamine D régule la fatigue en contrôlant l'inflammation et les neurotransmetteurs. Elle influence également des réactions biochimiques telles que les facteurs de stress oxydatif et les cytokines inflammatoires qui sont impliquées dans la physiopathologie de la fatigue. En régulant ces processus, la vitamine D pourrait contribuer à atténuer la fatigue.

Les mécanismes de la vitamine D dans la réduction du stress oxydatif

Ladite vitamine participe à plusieurs processus, notamment les réactions d'oxydoréduction, la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) et le fonctionnement des mitochondries. Ces mécanismes jouent un rôle clé dans la réduction du stress oxydatif, une cause majeure de fatigue. Une supplémentation en vitamine D pourrait améliorer les fonctions mitochondriales des muscles squelettiques en diminuant le stress oxydatif. De plus, la vitamine D régule le développement de Klotho, une protéine aux effets antivieillissement, qui augmente la tolérance au stress oxydatif et empêche la surproduction de ROS.

Les effets immunologiques et inflammatoires de la vitamine D

Elle régule également les fonctions immunologiques et les processus inflammatoires. Des études ont montré une relation de cause à effet entre l'inflammation et la vitamine D, favorisant les actions anti-inflammatoires des cytokines. Ce mécanisme peut être particulièrement important dans le traitement de maladies auto-immunes associées à la fatigue.

Il est recommandé de surveiller les taux de vitamine D chez les patients présentant des symptômes de fatigue, en particulier chez les personnes âgées et les patients atteints de sclérose en plaques, où des liens plus forts entre la vitamine D et la fatigue ont été établis. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre son effet sur la fatigue dans des affections spécifiques telles que la fibromyalgie, les troubles rhumatologiques, la myasthénie grave et le cancer.

Avant de prendre tout supplément de vitamine D, il est conseillé d'en parler à son médecin, notamment pour éviter tout risque de surdose qui peut s'avérer toxique pour l'organisme.