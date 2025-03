Bientôt un simple scan du smartphone pour détecter une maladie ?

L'ESSENTIEL Grâce à la spectroscopie ATR-FTIR, une technologie analysant la composition moléculaire des tissus via l’infrarouge, il serait possible de détecter précocement des maladies comme le mélanome sans passer par des examens médicaux invasifs.

Le professeur Unil Perera espère voir cette innovation intégrée aux objets du quotidien, comme les smartphones, facilitant ainsi le suivi des traitements.

Alliant physique, biologie et ingénierie, cette approche multidisciplinaire pourrait révolutionner la médecine personnalisée et le diagnostic à domicile.

Et s’il était possible, grâce à une simple capture d'écran de votre smartphone, de transmettre des données médicales à votre médecin et d’éviter ainsi une série d’examens invasifs ? D’après le professeur de physique Unil Perera, de l'Université d'Etat de Géorgie aux Etats-Unis, cette vision futuriste pourrait devenir une réalité grâce aux avancées de la spectroscopie ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared).

"Dans 10 à 15 ans, j'espère voir cette technologie intégrée aux smartphones et à la vie quotidienne, affirme le chercheur dans un article. Imaginez pouvoir effectuer vos propres relevés de santé depuis chez vous. Le potentiel de la médecine personnalisée et de la détection précoce est immense."

Une technologie de pointe pour des diagnostics précoces

L'ATR-FTIR est une méthode qui utilise la lumière infrarouge pour analyser la composition moléculaire des tissus biologiques. Appliquée à la médecine, cette technique permettrait d'identifier des maladies, comme un mélanome de la peau, bien avant l'apparition de symptômes visibles.

Les recherches de Perera ont déjà mené à des brevets pour la détection du lymphome, de la colite et d'autres pathologies. "La beauté de la spectroscopie ATR-FTIR réside dans sa capacité à fournir des données moléculaires détaillées et à identifier la progression d'une maladie sans recourir à des procédures invasives", explique le scientifique.

Une révolution pour le suivi des traitements

Au-delà du diagnostic, la technologie pourrait aussi permettre de suivre l'évolution des maladies et l'efficacité des traitements en temps réel. "Ce type de diagnostic pourrait aider à ajuster rapidement les thérapies, offrant aux médecins une réactivité inégalée", selon le scientifique. Il ajoute : "La physique, c'est avant tout une question de curiosité. Il s'agit de se demander 'Pourquoi et comment ?' et de repousser les limites pour trouver des réponses."

Cela fait déjà plusieurs années que le potentiel du smartphone est étudié pour faciliter le diagnostic de maladies. En 2015, des chercheurs du Massachusetts General Hospital avaient notamment inventé un dispositif sur smartphone capable d’analyser des échantillons de sang et des tissus permettant de détecter les tumeurs cancéreuses. Si, dix ans plus tard, les promesses de l'ATR-FTIR se concrétisent, le futur du diagnostic médical pourrait bien être à portée de main... ou plutôt de téléphone.