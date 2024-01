Échographies : bientôt des examens réalisés grâce à un smartphone ?

L'ESSENTIEL Une équipe pluridisciplinaire de la start-up echOpen, incubée à l'hôpital Hôtel-Dieu, a développé une sonde d’échographie clinique "ultraportable".

Ce dispositif, qui se connecte au smartphone du praticien via une application, permet de visualiser l’intérieur du corps du patient afin de mieux l’orienter, réduire le doute diagnostique et accélérer la prise en charge.

Cet outil est destiné aux soignants de premier recours, à savoir les médecins généralistes et les urgentistes.

"L’accès à l’imagerie médicale reste un enjeu majeur dans le système de soins français avec seulement 4 % des médecins généralistes équipés (contre 60 % en Allemagne)", a signalé l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans un communiqué. C’est pourquoi la start-up echOpen, incubée à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, a relevé le défi de concevoir un nouveau dispositif médical qui pourrait "réduire l'errance diagnostique, fluidifier le processus d’orientation et accélérer la prise en charge des patients".

Échographies : une sonde "ultraportable" pour smartphone destinée aux généralistes et aux urgentistes

L’appareil en question est une sonde d’échographie clinique "ultraportable, echOpen O1, complétée de services numériques", qui est destinée aux soignants de premier recours, soit les médecins généralistes et les urgentistes. Dans le détail, il s’agit d’une sonde personnelle, sans fil, légère, robuste, performante et à un "prix qui permettra à chaque médecin" d’en avoir une. Cette dernière "tient dans la poche, se transporte partout, comme un stéthoscope" et "se connecte sans fil via une application" téléchargeable sur la plupart des smartphones Androïd ou iOS, a déclaré Olivier de Fresnoye, cofondateur et directeur général de la start-up.

Cet outil est connecté au téléphone du professionnel de santé. "Le smartphone permet d’afficher l’image, la stocker temporairement ou l’envoyer sur un service cloud et la partager avec des confrères de façon sécurisée. (…) L’objectif n’est pas de remplacer l’échographe extrêmement technique du radiologue, qui permet d’établir un diagnostic fin", a expliqué le dirigeant à plusieurs quotidiens. Il a précisé qu’après avoir "ausculté, palpé, interrogé" son patient, un praticien pourrait, par exemple, "rajouter un coup d’écho pour voir à travers la peau, regarder divers organes comme le foie, le rein, le cœur et orienter son diagnostic".

Le dispositif médical sera déployé dès le premier trimestre 2024

Cette sonde d’échographie "ultraportable" sera déployée dès le premier trimestre 2024 dans divers "services pilotes de l’AP-HP" pour "apprécier tous les impacts" de l’outil, "avant une production en série d’ici à avril." L’AP-HP espère que le dispositif sera largement diffusé "en France comme à l’étranger, et notamment en Afrique".