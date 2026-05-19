Cette maladie cardiovasculaire peut apparaître à tous les âges

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle touche de plus en plus d'enfants et d'adolescents.

Cette maladie cardiovasculaire augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et de troubles rénaux ou oculaires.

Une hygiène de vie adaptée, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, participe à réduire le risque d'en souffrir.

L’hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France. Selon l’Inserm, elle touche environ un adulte sur trois, soit 17 millions de personnes. Si elle est plus fréquente après 40 ans, cette pathologie affecte de plus en plus de jeunes. Entre 2000 et 2020, sa prévalence chez les enfants et les adolescents a doublé à l’échelle mondiale. Or, son apparition est parfois liée à des facteurs modifiables. Sur le site de la Mayo Clinic Healthcare, établissement situé à Londres, plusieurs experts fournissent des conseils pour réduire le risque d’hypertension précoce.

Qu'est-ce que l'hypertension artérielle et quels sont ses symptômes ?

La pathologie est caractérisée par une pression artérielle trop élevée. Cela oblige le cœur à fournir davantage d’efforts pour maintenir un débit sanguin normal. "Non traitée, l'hypertension artérielle augmente le risque d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'autres problèmes de santé graves, notamment des problèmes rénaux et oculaires, la démence et le syndrome métabolique, un ensemble de troubles qui accroît le risque de diabète", préviennent ces spécialistes.

Or, l’hypertension artérielle peut être difficile à repérer, car elle est parfois une maladie silencieuse. "On peut en souffrir sans le savoir", souligne la Dr Bianca Bandarra, médecin généraliste et responsable de la santé au sein du département de santé du Mayo Clinic Healthcare. Lorsque la pression artérielle augmente fortement, certains symptômes peuvent parfois apparaître. "Des valeurs très élevées peuvent parfois être associées à des maux de tête, en particulier lors d'une crise hypertensive, développe-t-elle. Certaines personnes peuvent également ressentir une pression ou une gêne derrière les yeux." Parmi les signes potentiels de la maladie, la spécialiste cite aussi des troubles de la vision, les douleurs thoraciques, les palpitations, les saignements de nez, l’essoufflement, la fatigue et un malaise général. "Bien que ces symptômes ne soient pas spécifiques à l'hypertension et puissent avoir d'autres causes", alerte-t-elle. Les personnes avec des antécédents familiaux d’hypertension doivent être particulièrement vigilantes et échanger à ce sujet avec leur médecin traitant. Celles atteintes de diabète ou de maladie rénale sont aussi plus à risque. "Un simple contrôle de la tension artérielle constitue un outil de dépistage important", indique-t-elle.

Hypertension artérielle : peut-on réduire le risque ?

La médecin britannique souligne que des facteurs "liés au mode de vie" peuvent influencer le risque de développer la pathologie. "Parmi les facteurs qui augmentent ce risque, on retrouve l'obésité ou le surpoids, le tabagisme, la consommation d'alcool, un niveau de stress élevé, une consommation excessive de sel, un apport insuffisant en potassium et un manque d'activité physique", liste-t-elle. En revanche, d’autres facteurs ont un effet préventif sur la maladie cardiovasculaire : l’activité physique régulière, le maintien d'un poids de forme, une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes, la gestion du stress, l'arrêt du tabac et de l'alcool, et un sommeil suffisant.

"Certaines personnes peuvent adopter toutes les bonnes habitudes et développer malgré tout de l'hypertension, précise toutefois la Dr Bandarra. Cela s'explique par le rôle de la génétique. Nous pouvons toutefois prendre des mesures pour éviter que la maladie ne s'aggrave." Pour cela, des traitements médicamenteux sont nécessaires en complément d’une bonne hygiène de vie. La médecin explique aussi l’importance de la mesure de la tension artérielle à domicile, avec un appareil adapté et validé par les autorités de santé. "Sensibiliser votre entourage, notamment vos amis et votre famille, à l'hypertension peut faire toute la différence", conclut-elle.