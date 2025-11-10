Hypertension : voici pourquoi le dépistage précoce est important chez les ados migraineux

L'ESSENTIEL Les adolescents souffrant de migraines sont trois fois plus susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle.

En cas de migraine sévère, le risque est plus élevé.

Un dépistage précoce de la tension artérielle chez les jeunes migraineux pourrait aider à détecter les risques cardiovasculaires avant qu'ils ne se transforment en maladies chroniques.

"Une association entre migraine et hypertension, deux maladies qui impliquent toutes deux le système vasculaire, est suspectée depuis longtemps. Cependant, les précédentes recherches ont donné des résultats contradictoires, et rares sont celles qui ont été menées chez les adolescents." Face à ce constat, des chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem ont décidé de se pencher sur le sujet dans une étude parue dans la revue Hypertension. Pour les travaux, l’équipe a passé en revue les dossiers médicaux des examens de santé prémilitaires nationaux israéliens entre 1990 et 2019, concernant 2.155.077 adolescents âgés de 16 à 20 ans. Tous les jeunes ont bénéficié d'un dépistage de l'hypertension, et ceux présentant une suspicion d'hypertension ont fait l'objet d'une évaluation complète pour confirmer le diagnostic. Les diagnostics de migraine ont été établis par des neurologues.

Hypertension : 3 fois plus de risques d’en souffrir en cas de migraine

Au total, 61.314 adolescents ont été diagnostiqués avec une migraine. Parmi eux, près d'un jeune sur 150 souffrait également d'hypertension, contre un sur 500 parmi ceux qui n'avaient pas de migraines. Selon l’équipe, les adolescents diagnostiqués avec des migraines étaient trois fois plus susceptibles de souffrir d'hypertension. Ce lien est resté fort même après avoir pris en compte des facteurs, tels que l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle et le milieu socio-économique. Il était encore plus fort chez les participants qui souffraient de migraines sévères ou fréquentes. En effet, ceux atteints de migraines sévères étaient plus de quatre fois plus susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle que ceux qui souffraient de migraines légères ou n'en avaient pas.

Une migraine, un "marqueur de dysfonctionnement vasculaire précoce"

D’après les auteurs, ces données suggèrent que ce qui peut sembler n'être que de simples maux de tête pourrait "également servir de marqueur de dysfonctionnement vasculaire précoce." Ainsi, les jeunes patients pourraient présenter un risque cardiovasculaire plus élevé bien avant l'âge adulte. Face à ces résultats, les scientifiques soulignent l’importance d’un dépistage précoce de la tension artérielle chez les adolescents migraineux afin de prévenir des complications à long terme telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les lésions rénales plus tard dans la vie. "Pour les parents et les adolescents, le message est clair : ne négligez pas les maux de tête fréquents ou intenses. Ils peuvent être plus qu'une simple douleur passagère."