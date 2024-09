Migraine : les nouveaux antidouleurs moins efficaces (et plus chers) que les 4 triptans

L'ESSENTIEL Les médicaments les plus efficaces contre la migraine sont ces quatre triptans : l'élétriptan, le rizatriptan, le sumatriptan et le zolmitriptan.

Ils sont plus efficaces que des médicaments plus récents, selon une nouvelle étude.

Néanmoins, chez certains patients les triptans sont inefficaces ou contre-indiqués.

15 % de la population mondiale souffre de migraine, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pour soigner ces crises de maux de tête, plusieurs médicaments antidouleurs existent. Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue The British Medical Journal (BMJ), les traitements les plus récents seraient moins efficaces que les anciens, appelés triptans.

Les triptans sont les médicaments les plus efficaces

Plus de 89.000 personnes ont participé à cette étude qui avait pour objectif de comparer l’efficacité entre 17 médicaments oraux contre la migraine. Ainsi, les scientifiques ont découvert que les plus efficaces étaient les quatre triptans suivants : l'élétriptan, le rizatriptan, le sumatriptan et le zolmitriptan.

Les triptans sont une famille de médicaments qui sont prescrits en cas de forte crise de migraine, quand les antalgiques ne sont pas suffisamment efficaces. Ceux-ci sont disponibles sur le marché depuis plusieurs dizaines d’années. Les triptans “agissent principalement par deux mécanismes : un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux crâniens et un effet inhibiteur de la libération de substances inflammatoires”, explique le Vidal.

Dans le détail, les chercheurs ont découvert que l'élétriptan était le plus efficace pour soulager la douleur au bout de deux heures, suivi du rizatriptan, du sumatriptan et du zolmitriptan. Quand la douleur persistait jusqu’à 24 heures, l'élétriptan et l'ibuprofène soulageaient davantage.

Les antidouleurs contre la migraine plus efficaces que les placebo

“Nous avons constaté que tous les médicaments autorisés sont meilleurs que le placebo, mais que certains sont plus efficaces que d'autres médicaments actifs pour le traitement aigu de la migraine, ce qui est une nouveauté”, explique Andrea Cipriani, professeur de psychiatrie à l'Université d'Oxford et co-auteur de l’étude, à la BBC.

En revanche, des médicaments plus récents, comme l'ubrogepant, le lasmiditan et le rimegepant n'étaient pas aussi efficaces que les triptans. Ces médicaments de la famille des gépants sont commercialisés à un prix plus élevé que les triptans.

Selon Andrea Cipriani, les triptans restent “largement sous-utilisés” alors qu’ils devraient être considérés comme un traitement privilégié. “Nos résultats (..) devraient être utilisés pour aider à éclairer les futures directives sur les traitements des migraines aiguës, afin de garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles”, indique-t-il.

Mais tout le monde ne peut pas prendre des triptans. “Ce sont des vasoconstricteurs, contre-indiqués en cas de problèmes vasculaires (antécédent d’infarctus du myocarde, d’angor, d’AVC, d’hypertension non contrôlée…), peut-on lire sur le site de l’Inserm. En outre, comme les dérivés ergotés (d’anciens traitements spécifiques de la migraine, tombés en désuétude en raison de leurs effets indésirables), ils s’avèrent inefficaces chez certains patients.”