Cancer du poumon : un programme pilote de dépistage dans 5 régions

Plus de 52.000 nouveaux cas de cancer du poumon ont été détectés en France en 2023. Selon l’Institut National du Cancer (Inca), 80 % des cas sont liés au tabac. Lundi 18 mai, un vaste programme de dépistage précoce a été lancé dans cinq régions françaises. Baptisé IMPULSION, il rassemble 20.000 personnes : toutes pourront bénéficier d’un scanner et d’un suivi si nécessaire.

Cancer du poumon : comment est organisé ce programme de dépistage ?

"Il prévoit l’inclusion de 20.000 participants âgés de 50 à 74 ans (au niveau national), fumeurs ou ex-fumeurs ayant arrêté depuis moins de 15 ans", précise l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un communiqué. Les quatre autres régions concernées sont l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Porté par 29 structures dont l’Institut National du Cancer, ce programme a pour objectif de "détecter les cancers du poumon à un stade précoce et à promouvoir l’arrêt du tabac".

Sur son site, l’Inca précise les modalités d’organisation de cette campagne. "Le dépistage reposera sur la réalisation d’un scanner thoracique à faible dose, prévient l’organisme. Les participants seront appelés à réaliser deux scanners à un an d’intervalle, puis tous les deux ans". Ces examens seront entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. "En complément, le programme prévoit pour les fumeurs un accompagnement à l’arrêt du tabac", poursuit l’Inca. Tous les rendez-vous, notamment celui concernant l’inclusion dans l’étude, la consultation de sevrage tabagique, les éventuels soins liés au cancer détecté, seront aussi remboursés dans les "conditions habituelles de prise en charge de l’Assurance Maladie".

Pourquoi le dépistage précoce du cancer du poumon est essentiel ?

Dans son communiqué, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur souligne que ce programme a pour objectif de détecter les cancers au stade où "le traitement curatif, notamment chirurgical, est possible". "Le cancer du poumon évolue longtemps de manière silencieuse, complète l’agence. Lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est souvent déjà avancée, ce qui limite les possibilités thérapeutiques." Selon des études citées par l’Inca, la généralisation du dépistage par scanner à faible dose pourrait réduire de 20 à 25 % la mortalité du cancer pulmonaire. "À l’échelle nationale, cela pourrait représenter jusqu’à 13.000 décès évités en cinq ans", indique l’ARS. L’Inca précise que le programme pourrait être généralisé à l’ensemble des régions françaises d’ici à 2030.