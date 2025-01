Tabagisme : qui sont les plus gros fumeurs en Europe ?

L'ESSENTIEL Sur tous les pays de l’Union européenne (UE), il y a 24 % de fumeurs en moyenne, tous sexes confondus.

Bulgarie, Grèce, Croatie, Roumanie : voici les quatre pays où l’on fume le plus en Europe, selon la dernière enquête Eurobaromètre sur le tabagisme, rapportée par Euronews. Les pourcentages vont de 37 % pour le premier à 34 % pour la Roumanie. En revanche, le pays où il y a le moins de fumeurs est la Suède (8 %), puis les Pays-Bas (11 %) et le Danemark (14 %).

Les hommes fument plus que les femmes

Avec 27 % de fumeurs, la France est au-dessus de la moyenne européenne. En effet, l’Union européenne (UE) a 24 % d'adeptes du tabac, tous sexes confondus. Mais, les hommes sont plus nombreux à consommer des produits tabagiques (28 %) que les femmes (21 %). De plus, ceux qui sont au chômage fument plus (40 %) que les ouvriers (37 %) ou les cadres (21 %). Enfin, les personnes en précarité financière sont plus enclins à cette mauvaise habitude : 38 %, contre seulement 21 % chez ceux qui n’ont pas de problèmes d’argent.

Concernant les produits tabagiques, les cigarettes en paquet sont les plus utilisées (77 %). Elles sont suivies des roulées (23 %) et, dans une proportion bien moins importante, de la cigarette électronique (3 %). En moyenne, le nombre de cigarettes fumées quotidiennement est de 14 par jour. Toutefois, ce chiffre est très différent d’un pays à l’autre.

32 % des 25-39 ans fument, ce qui fait de cette tranche d’âge la plus concernée par ce phénomène. En revanche, le taux le plus faible est chez les personnes de plus de 55 ans. En vieillissant, beaucoup de personnes essaient et arrivent à arrêter de fumer. Certains essaient de le faire seul, mais, plus de neuf fois sur dix, la volonté ne suffit pas, selon l’Assurance Maladie.

Pour arrêter de fumer, l’idéal est de se faire accompagner par un professionnel de santé. Celui-ci pourra vous aider psychologiquement et vous prescrire des substituts nicotiniques, qui réduisent l’envie de fumer et les symptômes liés au manque. Si cela ne suffit pas, le médecin peut ensuite vous conseiller des traitements médicaux d'aide au sevrage qui agissent directement sur le cerveau.

Le tabac, première cause de mortalité évitable

En Europe, 700.000 décès sont attribuables au tabac chaque année, qui constitue donc le plus grand risque sanitaire évitable. En France, selon l’Assurance Maladie, il est aussi la première cause de mortalité évitable, avec 75.000 décès liés à ce produit, dont 45.000 par cancer.

“[Le tabac] est responsable de plus de 8 cancers du poumon sur 10, de près de 70 % des cancers des voies aérodigestives supérieures (bouche, larynx, pharynx, œsophage) et de 35 % des cancers de la vessie, peut-on lire sur le site de l’Institut national du cancer. Il serait aussi impliqué dans le développement des cancers du foie, du pancréas, de l'estomac, du rein, du col de l'utérus, du sein, du côlon-rectum, de l'ovaire et de certaines leucémies. Soit, au total, 17 localisations différentes de cancers”. De bonnes raisons de prendre comme résolutions pour l’année 2025, d’arrêter de fumer.