Ce superaliment est un excellent protecteur de la peau

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que le raisin modifie l’activité de certains gènes de la peau.

Les chercheurs ont aussi observé une baisse du stress oxydatif après exposition aux UV.

Ces résultats suggèrent un rôle potentiel de l’alimentation dans la protection de la peau.

Consommer du raisin pourrait-il aider la peau à mieux se défendre contre le soleil ? Des essais cliniques ont déjà montré qu’au-delà de son apport en vitamines, ce fruit pouvait améliorer la résistance de la peau aux rayons ultraviolets (UV) chez 30 à 50 % des personnes. Mais une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue ACS Nutrition Science, va plus loin en suggérant que le raisin pourrait aussi modifier l’activité de certains gènes impliqués dans la protection cutanée.

Le raisin influence l’activité des gènes de la peau

Les scientifiques ont demandé à des volontaires de consommer l’équivalent de trois portions de raisin entier par jour pendant deux semaines. Ils ont ensuite analysé l’expression génétique de leur peau avant et après cette consommation, avec ou sans exposition à de faibles doses d’UV. Résultat : chaque participant présentait un profil génétique cutané unique, mais le raisin a modifié l’activité des gènes chez tous les volontaires. Les changements observés concernaient notamment des mécanismes liés à la kératinisation et à la cornification, deux processus essentiels à la formation de la barrière protectrice de la peau.

Ce n’est pas tout : l’équipe de recherche s’est également intéressée au stress oxydatif, un phénomène impliqué dans le vieillissement cutané et aggravé par l’exposition au soleil. Pour cela, elle a mesuré les niveaux de malondialdéhyde, un marqueur biologique du stress oxydatif, après exposition de la peau à de faibles doses d’UV. Les participants ayant consommé du raisin présentaient des niveaux plus faibles de ce marqueur, ce qui suggère une meilleure protection face aux dommages causés par les rayonnements ultraviolets.

Même si les réponses variaient d’un individu à l’autre, les chercheurs ont donc constaté une tendance commune : le raisin semble bel et bien modifier favorablement certains mécanismes biologiques liés à la santé de la peau.

Un superaliment pour l’organisme ?

"Nous sommes désormais certains que le raisin agit comme un superaliment et déclenche une réponse nutrigénomique chez l’humain", affirme John Pezzuto, professeur à la Western New England University dans un communiqué. Les modifications de l’expression génétique indiquaient des améliorations de la santé de la peau. Mais au-delà de la peau, il est presque certain que la consommation de raisin influence aussi l’expression génétique d’autres tissus de l’organisme, comme le foie, les muscles, les reins et même le cerveau."

Restons tout de même prudents : cette étude ne signifie pas que le raisin remplace une protection solaire classique. Les dermatologues rappellent que crème solaire, vêtements couvrants et faible exposition au soleil restent indispensables pour protéger la peau des UV.