Nanoplastiques : l’exercice peut-il atténuer les effets néfastes sur la santé ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont exposé des poissons zèbres à des nanoplastiques.

Cette pollution touchait leurs ovaires, leur santé mentale et entraînait un stress oxydatif accru.

L'activité d'aérobie pendant l'exposition contrait ces effets néfastes.

Air, sol, eau, alimentation… Malheureusement, les nanoplastiques, particules de plastiques de moins de 1 micromètre (µm), sont partout. On en a même retrouvé dans certains organes humains (poumon, cœur, testicules, placenta…), et cela n’est pas sans conséquence sur la santé selon plusieurs études.

Limiter au maximum son exposition aux microplastiques est actuellement le seul moyen connu pour réduire leur impact. Mais une étude menée sur des poissons zèbres pourrait apporter une nouvelle solution : exercice !

Les nanoplastiques ont des effets nocifs sur les ovaires des poissons zèbres

Dans ces travaux publiés dans The FASEB Journal le 20 mai 2026, les chercheurs ont exposé des poissons zèbres femelles adultes à des nanoplastiques de polystyrène pendant 21 jours. 'Une fois ingérés, les nanoplastiques peuvent traverser les barrières épithéliales et s'accumuler dans de nombreux organes, notamment le foie, le cœur, le cerveau et les ovaires, provoquant un stress oxydatif, une inflammation et des perturbations endocriniennes', précisent les auteurs.

Ils ont noté chez les poissons de l’étude, une accumulation des nanoplastiques dans les ovaires, un stress oxydatif accru, une augmentation de la mort des cellules folliculaires et une perturbation des hormones reproductives. Des comportements de type anxieux et dépressif, accompagnés d'une élévation des taux d'hormones de stress, ont également été observés.

Une partie des poissons exposés aux particules de plastique étaient amenés à faire davantage d’exercice d'aérobie via une augmentation de la vitesse de l’eau (20 min par jour). Les autres avaient une activité normale.

Résultat : les animaux qui ont fait de l’exercice d'aérobie modéré pendant leur exposition aux nanoplastiques, présentaient des effets nocifs moindres par rapport aux autres.

L’exercice d'aérobie booste le microbiote et renforce la protection contre les nanoplastiques

En étudiant les poissons zèbres du groupe exercice d'aérobie modéré, les chercheurs ont aussi constaté que cette activité physique contrecarrait également les déséquilibres du microbiote intestinal induits par la pollution plastique. "L'exercice aérobique atténue la toxicité des nanoplastiques par le biais d'un remodelage de l'axe intestin-ovaire-cerveau. Il enrichit le microbiote intestinal (Akkermansia) et stimule le métabolisme des acides gras à chaîne courte et du tryptophane, renforçant ainsi la barrière intestinale, rétablissant l'équilibre hormonal ovarien et favorisant la résilience neuronale", écrivent-ils dans leur article.

Pour eux, pas de doute, l'exercice pourrait aider à détoxifier l’organisme des nanoplastiques et atténuer le dysfonctionnement neuroendocrinien induit par ces derniers.