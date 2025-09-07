Asthme : plus de soins d'urgences avec la rentrée scolaire

L'ESSENTIEL Après la rentrée scolaire, durant les deux premières semaines qui suivent, les passages aux urgences pour asthme chez les enfants augmentent chaque année.

Cette année, Santé publique France observe une hausse de 12 % des recours aux soins d’urgence pour asthme chez les enfants de moins de 15 ans.

Cette hausse s'explique par l’exposition aux infections virales et aux allergènes ainsi que l’arrêt du traitement de fond de l’asthme pendant les vacances.

Cette année encore, la rentrée scolaire s’accompagne d’un pic des recours aux soins d’urgence pour asthme chez les enfants de moins de 15 ans. Au niveau national, la hausse est de 12 %, soit 78 passages supplémentaires aux urgences, par rapport à la semaine précédente, selon Santé publique France (SpF). Les associations SOS Médecins notent aussi une augmentation des consultations pour asthme chez les moins de 15 ans : + 17 %, soit 25 de plus par rapport à la semaine précédente.

Asthme : trois explications possibles à cette hausse

Cette tendance est la même chaque année. En effet, durant les deux semaines qui suivent la rentrée scolaire, les autorités sanitaires observent toujours une augmentation du recours aux soins d’urgence pour asthme, chez les enfants de moins de 15 ans. Mais à quoi est-elle due ? "Cette hausse est liée à la recrudescence des épisodes d’infections virales respiratoires lors de la reprise de la vie en collectivité après les vacances scolaires d’été, répond SpF. D’autres facteurs, comme l’exposition à des allergènes à l’école ou l’arrêt du traitement de fond de l’asthme pendant les vacances, pourraient également jouer un rôle.”

30.000 cas d’asthme évitables chez les enfants de 6 à 11 ans

En 2024, SpF a publié une étude sur l’impact de la pollution de l’air dans les établissements scolaires sur l’asthme des enfants de 6 à 11 ans. Deux polluants étaient particulièrement visés, car très nocifs : le formaldéhyde et les moisissures. "Près de 30.000 cas d’asthme seraient ainsi évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde via des actions d’aération-ventilation de l’air et près de 12.000 cas de sifflements en éradiquant la présence des moisissures visibles dans les salles de classe”, indique le communiqué de presse.

Pour rappel, l’asthme est une maladie chronique qui se caractérise par une inflammation permanente des bronches. Les personnes qui en sont atteintes ont des crises durant lesquelles elles ont du mal à respirer. Celles-ci peuvent être déclenchées par différents facteurs comme les infections respiratoires, les allergènes (dont les moisissures), ou encore les irritants respiratoires comme la pollution de l’air et la fumée de tabac. En France, au moins 10 % des enfants scolarisés souffrent d’asthme, selon l’Assurance Maladie. Cette pathologie chronique est la plus fréquente chez les plus jeunes et la première cause d’absentéisme scolaire.