Asthme scolaire : 3 moyens simples de protéger votre enfant

L'ESSENTIEL L’asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches.

Il est responsable chaque année de près de 60.000 hospitalisations et presque 1.000 décès en France.

Pour protéger les enfants asthmatiques, la fondation Gregory Pariente (GPFD) donne de nouveaux conseils aux parents.

Alors que les enfants ont fait leur rentrée des classes, la fondation Gregory Pariente (GPFD) explique aux parents comment protéger leur enfant de "l’asthme scolaire".



"Chaque année, les semaines 36 à 38 donnent lieu à un pic de crises d’asthme chez les moins de 15 ans que l’on identifie par un pic du nombre d'appels chez SOS médecins, un pic des passages aux urgences des hôpitaux et un pic des hospitalisations après passage aux urgences", explique l’organisation à but non lucratif dans un communiqué de presse.

Ce phénomène est dû à quatre causes principales : l’arrêt du traitement de fond pendant les vacances ; la recrudescence des épisodes d’infections virales respiratoires lors de la reprise de la vie en collectivité ; l’exposition à certains allergènes à l’école et au collège ; le contact avec le formaldéhyde*.

Trois axes pour éviter que son enfant fasse des crises d'asthme à l'école

Pour préserver les enfants asthmatiques de tous ces éléments, la fondation Gregory Pariente indique aux parents trois axes d’action.



1/ La vigilance.



A la rentrée scolaire, les parents et les jeunes doivent être encore plus attentifs aux signaux d’alerte témoins que l’asthme n’est plus contrôlé : difficultés respiratoires au quotidien, sifflement dans la poitrine, oppression thoracique, réveil nocturne, recours plus fréquent à un inhalateur…



2/ L’observance.



Il faut reprendre le traitement de fond anti-asthmatique et le traitement contre les allergies dès que possible en cas d’interruption de ces derniers pendant les vacances d'été.

3/ Les évitements.



Les expositions à des allergènes à l’école et au collège sont importantes mais encore insuffisamment connues. Les jeunes doivent s’en prémunir en évitant de partager le même porte-manteau et de se frotter aux vêtements de leurs condisciples lors de bousculades dans les escaliers ou les couloirs par exemple. Ceux qui utilisent les bus scolaires doivent être encore plus vigilants en raison de la présence d’acariens, de moisissures et même de traces de produits de nettoyage faute d’une bonne ventilation.

Asthme scolaire : pour une meilleure ventilation des classes et la réduction des moisissures

Concernant plus particulièrement les établissements scolaires, la fondation milite pour une meilleure ventilation des classes et une réduction des moisissures. "La présence de polluants de l’air dans les salles de classe est préoccupante : près de 30.000 cas d’asthme pourraient être évités chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans en limitant l’exposition au formaldéhyde grâce à des « actions d’aération-ventilation », notamment par un entretien régulier des systèmes de ventilation", indiquent les militants. "En réduisant les moisissures visibles, près de 12.000 cas de sifflements respiratoires dans les classes pourraient être prévenus" ajoutent-ils.

L’asthme touche environ 4 millions de personnes en France. Il est responsable chaque année de près de 60.000 hospitalisations et presque 1.000 décès.



L’asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches. Il se manifeste par des crises caractérisées par des essoufflements, une respiration sifflante, une toux sèche ou une sensation d’oppression dans la poitrine.

*indicateur d’une exposition plus globale aux composés organiques volatils et aux moisissures dans certaines salles de classe.