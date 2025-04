Asthme, allergies : plus les jeunes enfants prennent des antibiotiques, plus ils sont à risque

L'ESSENTIEL Les enfants ayant reçu plusieurs fois des antibiotiques entre la naissance et l'âge de 2 ans sont plus susceptibles de développer de l'asthme, des allergies alimentaires et une rhinite allergique.

Un lien entre la prise de ces médicaments et le risque de déficience intellectuelle a également été observé.

Cependant, les risques de la plupart des maladies auto-immunes, neurodéveloppementales et psychiatriques étaient minimes après une exposition précoce à ces traitements.

Pour soigner des otites ou la pneumonie, de nombreux enfants en bas âge se voient prescrire des antibiotiques, qui agissent soit en empêchant le développement des bactéries, soit en les tuant. Problème : ces médicaments peuvent perturber le microbiote digestif à un stade important de leur développement. D’après de précédentes recherches, cela contribuerait à développer diverses affections chroniques à mesure que les tout-petits grandissent. "Plusieurs laissent planer des inquiétudes quant à l’absence de facteurs de confusion mesurés", ont indiqué des chercheurs du Rutgers Robert Wood Johnson Medical School (États-Unis).

Antibiotiques : leur prise régulière avant 2 ans accroît le risque de devenir allergique et asthmatique

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue The Journal of Infectious Diseases, ces derniers ont voulu évaluer le lien entre l’exposition aux antibiotiques durant la petite enfance et les maladies allergiques, auto-immunes ou neurodéveloppementales et psychiatriques. Pour cela, ils ont utilisé les dossiers médicaux électroniques du Royaume-Uni et recueilli les données de 1.091.449 enfants, qui ont principalement pris des antibiotiques de leur naissance jusqu’à l’âge de 2 ans. Ensuite, l’équipe a analysé les diagnostics de maladies chroniques pédiatriques jusqu'à l'âge de 12 ans.

Les résultats ont montré que l'utilisation répétée d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans est associée à un risque accru d'asthme, d'allergies alimentaires et de rhume des foins plus tard dans la vie. "L'exposition aux antibiotiques pendant la petite enfance était également associée, de manière dose-dépendante, à la déficience intellectuelle, mais pas à la maladie cœliaque, aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à l'arthrite juvénile idiopathique, au psoriasis, au diabète de type 1, au trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité, aux troubles du spectre autistique ou à l'anxiété", peut-on lire dans les recherches.

"Toutes les infections chez les jeunes enfants ne nécessitent pas ce traitement"

"Les antibiotiques sont des médicaments importants et parfois vitaux, mais toutes les infections chez les jeunes enfants ne nécessitent pas nécessairement ce traitement", a déclaré Daniel Horton, qui a dirigé l’étude. Dans les conclusions, le chercheur souligne ainsi que les médecins doivent être prudents lorsqu'ils en prescrivent aux enfants de moins de deux ans. "Les parents doivent continuer à consulter le praticien pour déterminer le meilleur traitement."