Antibiotiques : les Français ont très légèrement baissé leur consommation

L'ESSENTIEL En 2023, les prescriptions d’antibiotiques en médecine de ville se sont stabilisées (-0,2% par rapport à 2022).

La consommation a pour sa part baissé de 3,3% par rapport à l'année précédente.

Toutefois, des divergences ont été observées en fonction de l'âge et du genre.

Si la France reste le 5e pays le plus consommateur d’antibiotiques en Europe, les prescriptions en ville se sont stabilisées en 2023, selon le point sur la consommation de ces médicaments dans l’Hexagone. Les plus optimistes diront même qu’une légère tendance à la baisse est observée (-0,2 % par rapport à 2022).

Ce rapport a été publié par Santé publique France en prévision de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (18 au 24 novembre) et de la Journée Européenne d'Information sur les Antibiotiques (18 novembre).

Antibiotique : reprise de la tendance à la baisse observée avant la Covid-19

Outre des prescriptions stabilisées à 820,6 ordonnances de traitements antibiotiques en ville pour 1.000 habitants par an, Santé publique France rapporte que la consommation exprimée en doses définies journalières (pour 1.000 habitants) a baissé de 3,3 % en 2023.

"Après deux années consécutives marquées par une augmentation du recours aux antibiotiques, les chiffres de 2023 s’inscrivent dans la tendance de baisse modérée, mais constante observée avant la pandémie de Covid-19, depuis 2013", notent les auteurs du bilan annuel.

Ils ajoutent que "cette baisse pourrait résulter – au moins en partie – d'une moindre incidence des infections hivernales".

Toutefois, si les prescriptions d’antibiotiques des médecins généralistes ont diminué, celles des dentistes et médecins spécialistes ont par contre progressé respectivement de 1,4 % et de 4,6 %.

"La baisse des prescriptions et de la consommation d’antibiotiques en 2023 en France constitue un signe encourageant. Toutefois, nous sommes encore loin de l’objectif cible de moins de 650 prescriptions pour 1.000 habitants par an, retenu par la Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance. Mieux sensibiliser les prescripteurs et les patients est essentiel pour atteindre nos objectifs de santé publique", ajoute Dr Caroline Semaille, Directrice générale de Santé publique France.

Antibiotiques : des différences selon les sexes et l’âge des patients

Les experts remarquent également que le recours aux antibiotiques varient en fonction de l’âge et du sexe. En effet, la consommation est globalement plus importante chez les femmes que chez les hommes. En 2023, 56,2 % de la consommation d’antibiotiques en doses définies journalières et 59,1 % des prescriptions concernaient la gent féminine, "alors que la part des femmes dans la population était de 51,7 %".

De plus, si les ordonnances destinées aux enfants âgés de moins de 5 ans ont diminué pour atteindre un niveau inférieur à 2019, les personnes âgées de plus de 65 ans en consomment davantage pour leur part.

Autre constatation du rapport, les régions les plus “amatrices” d'antibiotiques sont la Corse et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.