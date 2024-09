L'antibiorésistance pourrait causer plus de 39 millions de morts d'ici 2050

L'ESSENTIEL La résistance aux antibiotiques peut être naturelle, mais aussi due à un mauvais usage ou une surconsommation d’antibiotiques.

Entre 1990 et 2021, l’antibiorésistance a causé plus d’un million de décès, selon une étude.

D’après de récentes modélisations, on estime que la résistance aux antibiotiques pourrait causer plus de 39 millions de morts d'ici 2050.

Près de 39 millions de morts d’ici 2050. C’est l’estimation dévoilée dans une nouvelle étude, publiée dans The Lancet, évaluant les conséquences de l’antibiorésistance à l’échelle mondiale.

Antibiorésistance : plus d’un million de décès entre 1990 et 2021

Véritable enjeu sanitaire, la résistance aux antibiotiques désigne la capacité d’une bactérie à être insensible à un antibiotique. Si cette antibiorésistance peut être un phénomène naturel, elle peut toutefois être accélérée par la surconsommation et le mauvais usage d’antibiotiques. En France, on estime qu’elle serait associée à plus de 5.500 décès par an.

Au cours de ces travaux, les estimations ont été réalisées pour 22 agents pathogènes, 84 combinaisons entre agent pathogène et médicament ainsi que 11 syndromes infectieux, incluant la méningite ou encore les infections sanguines, chez des individus de tous âges vivant dans 204 pays. Ces modélisations sont effectuées à partir 520 millions de dossiers individuels provenant de données hospitalières, de registres de décès et de données sur l'utilisation des antibiotiques.

Cette étude est la première à quantifier l’impact de l’antibiorésistance au fil du temps. Selon ses premières conclusions, plus d’un million de personnes sont décédées des conséquences d’une résistance aux antibiotiques entre 1990 et 2021. Les chercheurs ont également effectué des estimations concernant l’évolution de ce phénomène en l’espace de 25 ans. Entre 2025 et 2050, l’antibiorésistance sera directement responsable de plus de 39 millions de décès et sera corrélée à 169 millions de décès.

Résistance aux antibiotiques : 1,91 million de décès annuels d’ici 2050

Si le nombre de décès dus à l’antibiorésistance continue de baisser chez les enfants de moins de cinq ans, ce n’est pas le cas pour d’autres populations, en particulier les personnes âgées de 70 ans et plus. Une augmentation de 146 % des décès est estimée d’ici 2050 pour cette catégorie d'individus. En fonction des pays, il y aura aussi des différences notables comme, par exemple, une augmentation de 72 % des décès chez les personnes âgées de plus de 70 ans dans les pays à revenu élevé, contre une augmentation de 234 % en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

En analysant leurs modélisations, les scientifiques ont constaté que les décès liés à l’antibiorésistance augmenteront progressivement durant les prochaines décennies, avec 1,91 million de décès annuels d’ici 2050, soit une augmentation de 67,5 % par rapport au chiffre de 1,14 million de décès en 2021.

Comme l’ont rappelé les chercheurs, il est plus que nécessaire de lutter contre l’antibiorésistance. Pour ce faire, il est recommandé de faire attention à son usage d’antibiotiques. Quand votre médecin vous prescrit un traitement par antibiotiques, veillez à bien respecter la dose, la fréquence des prises et la durée de votre traitement. Lorsqu'il est terminé, ne réutilisez jamais un antibiotique même en cas de symptômes similaires à ce que vous avez eu précédemment.