S’affranchir des antibiotiques en toute confiance

« Il est extrêmement difficile d’interpréter les causes d’infection respiratoire, en particulier chez les personnes très malades arrivant à l’hôpital avec une forte fièvre, de la toux, le souffle court et d’autres symptômes préoccupants, explique le Dr Ann Falsey, responsable du service des maladies infectieuses à l’hôpital universitaire de Rochester, et auteure principale de l’étude. Notre but est de développer un outil que les praticiens pourront utiliser pour écarter l’infection bactérienne avec suffisamment de précision pour qu’eux-mêmes et leurs patients puissent s’affranchir des antibiotiques en toute confiance. »

Le projet intéresse par ailleurs le gouvernement américain, pour lequel la résistance aux antibiotiques est un véritable problème de santé publique. Le NIH, l’organisme de recherche médicale américain, a lancé l’Antimicrobial resistance diagnostic challenge, une compétition rassemblant des projets de lutte contre la résistance bactérienne. Celui d’Ann Falsey a terminé dans les 10 derniers projets, remportant au passage une bourse de 50 000 dollars.





13 000 morts par an en France

Les chercheurs vont donc pouvoir continuer à développer et à affiner ce test sanguin, maintenant que le concept a été validé dans un article publié dans Scientific reports. Un brevet a d'ailleurs déjà été développé.

Un rapport du ministère de la Santé avait montré en 2015 qu’en France, chaque année, 160 000 patients développent une infection causée par une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Selon ces mêmes estimations, 13 000 personnes en mourraient. Les Français consomment 30 % d’antibiotiques de plus que la moyenne européenne, et même trois fois plus que certains, comme les Pays-Bas, la Suède ou la Norvège.

La consommation d'antibiotiques doit absolument baisser. Si la tendance n’est pas inversée, les résistances bactériennes pourraient faire 10 millions de morts par an d’ici 2050.

Retrouvez l'Invité santé du 15/12/2016

Antibiorésistance : répondre à une menace mondiale

avec Patrice Courvalin