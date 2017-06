12 000 décès par an

Enfin, plusieurs groupes d’antibiotiques ne doivent être utilisés que dans les cas les plus graves. C’est le cas de la colistine, mais aussi de la fosfomycine. Ces médicaments sont à réserver aux infections graves et qui ont résisté aux autres traitements, en présence d’une bactérie multi-résistante par exemple.

La surveillance doit être renforcée autour de ces molécules, car l’antibiorésistance menace là aussi. Aux Etats-Unis, en Chine et en Italie, l’émergence du gène MCR-1 – qui induit une résistance à la colistine – a été constatée à de multiples reprises.

Respecter ce schéma est d’autant plus important qu’au moins 12 000 Français meurent chaque année à cause de l’antibiorésistance. « L’augmentation de la résistance aux antibiotiques découle de notre utilisation, parfois abusive, de ces médicaments », rappelle le Dr Suzanne Hill, Directrice du département des médicaments essentiels et des produits de santé, qui appelle les Etats à plus d’action.