Pic d'asthme à la rentrée : quels sont les facteurs de risque ?

L'ESSENTIEL Un pic d’asthme chez les moins de 15 ans est observé chaque année à l'approche de la rentrée scolaire.

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés comme l'arrêt du traitement pendant les vacances, l'exposition à certains allergènes ou substances à l'école ou encore les infections virales.

Le stress pourrait aussi être lié à la hausse des crises d'asthme des enfants. Mais aucune preuve causale directe ne permet de l'affirmer pour le moment.

Tous les ans, à l’approche de la rentrée scolaire ainsi que les jours qui suivent le retour en classe, une hausse des crises d’asthme est observée chez les moins de 15 ans. Le phénomène a d’ailleurs été particulièrement important l’année dernière, selon les données publiées par Santé publique France.

Entre la 36e semaine de 2024 (semaine de la rentrée scolaire) et la 35e, les consultations pour un asthme avaient augmenté de 75 % chez SOS Médecins et de 98 % aux urgences. Les hospitalisations avaient pour leur part grimpé de +35 %. La semaine suivante, le trouble respiratoire faisait encore plus de victimes avec respectivement des hausses de +111 % (SOS Médecins), +126 % (urgences) et +34 % (hospitalisations générées).



Plusieurs éléments peuvent expliquer ces pics, selon la Gregory Pariente Foundation (GPFD), association qui sensibilise les jeunes et leur famille sur cette maladie respiratoire chronique qui touche environ 4 millions de personnes en France.

Crise d’asthme à la rentrée scolaire : 4 facteurs de risque identifiés

L'asthme est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes en France. Selon les estimations, 10 % des enfants souffrent de ce trouble respiratoire qui se manifeste par des crises d'essoufflement, une toux, une respiration sifflante ou encore une gêne respiratoire.

Dans un communiqué, la Gregory Pariente Foundation (GPFD) met en garde contre les hausses des crises des moins de 15 ans observées à la rentrée. Quatre facteurs peuvent expliquer leur survenue :

l’arrêt du traitement de fond pendant les vacances ;

la recrudescence des épisodes d’infections virales respiratoires lors de la reprise de la vie en collectivité ;

l'exposition à certains allergènes à l’école et au collège ;

l’exposition au formaldéhyde : selon l’association, cette molécule est le marqueur "d’une exposition plus globale aux composés organiques volatils et aux moisissures dans certaines salles de classe".

Hausse des crises d’asthme des moins de 15 ans : et si le stress jouait un rôle ?

Au-delà de ces éléments reconnus, l'association appelle aussi à se méfier du stress. "Le stress active le système sympathique, ce qui génère une inflammation bronchique accrue et perturbe le contrôle de l’asthme. Chez l’enfant, la relation entre asthme et stress est bidirectionnelle, constituant un véritable cercle vicieux, écrit-elle. Il s’agit ici d’une hypothèse, car aucune preuve causale directe ne permet d’affirmer que le stress lié à la rentrée scolaire provoque des exacerbations (crises) d’asthme chez l’enfant. En effet, aucune donnée officielle publiée par Santé publique France, ni aucune publication d’études cliniques menées avec une méthodologie appropriée ne met en évidence de lien direct."

En revanche, l'organisation a remarqué un lien indirect en observant les bilans de Santé publique France de 2024. Elle explique : "le réseau SOS Médecins a relevé deux pics concomitants : celui des consultations pour asthme chez les moins de 15 ans : +75 % entre S36 et S35 et celui des consultations pour angoisse chez les 11-17 ans : +60 % entre S 36-38 et le mois d’août".

Pour réduire les risques de crises d’asthme lors de cette rentrée 2025, la Gregory Pariente Foundation conseille aux jeunes et à leurs parents d’être "plus attentifs aux signaux d’alerte témoins que l’asthme n’est plus contrôlé". C’est-à-dire difficultés respiratoires au quotidien, sifflement dans la poitrine, voire oppression thoracique, réveil nocturne, recours plus fréquent à un inhalateur… Elle les invite aussi à reprendre leur traitement de fond anti-asthmatique et le traitement contre les allergies (en cas d’interruption de ces derniers) avant la rentrée.