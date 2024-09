Rentrée : les méfaits du stress parental

L'ESSENTIEL "Les exigences du travail et de la garde des enfants se sont faites au détriment du temps de qualité passé avec leur partenaire, du sommeil et des loisirs", explique le médecin américain Vivek Murthy.

Il cite notamment une étude menée en 2023 selon laquelle 33 % des parents américains se plaignent d’un niveau élevé de stress, contre 20 % des autres adultes.

Programme national de congés familiaux et maladie, soutien financier à la garde d’enfants, horaires de travail fixes ou encore formations à la gestion du stress... "Il est temps de valoriser et de respecter le temps passé à éduquer des enfants au même titre que le temps passé à travailler dans un emploi rémunéré, en reconnaissant l'importance cruciale pour la société d'élever des enfants."

Obligés de jongler entre de multiples responsabilités et de composer avec le rythme effréné de la société, les jeunes parents sont aujourd’hui affectés par des niveaux de stress et d’épuisement qui battent des records. En cette période de rentrée, souvent révélatrice des problèmes, le médecin américain Vivek Murthy tire la sonnette d'alarme dans les colonnes de CNN : "La reconnaissance du travail parental est essentielle non seulement pour la santé des enfants, mais aussi pour la santé de la société. Nous savons que le bien-être des parents et de l’entourage est directement lié au bien-être de leurs enfants."

33 % des parents confrontés à un stress élevé, contre 20 % des autres adultes

Le chirurgien, lui-même papa de deux enfants, décrit comment les mères et les pères non seulement travaillent aujourd’hui beaucoup plus qu'avant, mais passent aussi beaucoup plus d'heures par semaine à garder les enfants. "Les exigences du travail et de la garde des enfants se sont faites au détriment du temps de qualité passé avec leur partenaire, du sommeil et des loisirs", explique le médecin, précisant que la pression est encore plus grande pour les parents qui s'occupent de parents âgés ou d'autres proches dépendants. Dans son avis officiel, il cite notamment une étude menée en 2023 selon laquelle 33 % des parents américains se plaignent d’un niveau élevé de stress, contre 20 % des autres adultes.

Pour soutenir les parents et faire de leur bien-être une priorité, un changement culturel de société est nécessaire, affirme Vivek Murthy. "Il est temps de valoriser et de respecter le temps passé à éduquer des enfants au même titre que le temps passé à travailler dans un emploi rémunéré, en reconnaissant l'importance cruciale pour la société d'élever des enfants."

Mieux soutenir les parents dans leur travail et l’éducation des enfants

"Le stress et les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les parents – tout comme la solitude, le bien-être au travail et l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes – ne sont pas toujours visibles, mais ils peuvent avoir de lourdes conséquences, ajoute le médecin. Ils ont besoin d’un soutien tangible."

Programme national de congés familiaux et maladie, soutien financier à la garde d’enfants, horaires de travail fixes ou encore formations à la gestion du stress : telles seraient, selon lui, les pistes de solutions susceptibles d’aider les parents à se sentir moins seuls face au stress et à l’épuisement. "Nous devons commencer à voir la santé mentale comme de la santé. Elle n'est pas moins cruciale que notre santé physique", conclut le chirurgien.