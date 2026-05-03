Accouchement à domicile : quels sont les risques ?

L'ESSENTIEL L’accouchement à domicile est autorisé en France mais les équipes médicales le déconseillent aux grossesses jugées à risque.

Selon l’Association Professionnelle de l’Accouchement Accompagné à Domicile (APAAD), en 2021, 1.461 femmes ont débuté le travail à domicile.

Parmi elles 203 ont été transférées à l'hôpital durant cette phase et 1.258 sont restées à domicile jusqu’à la fin.

Le drame s’est produit dans la nuit du 26 au 27 avril. À Feillens, dans l’Ain, une femme de 32 ans est décédée chez elle, après avoir donné naissance à son enfant. Malgré l’intervention des secours et son transfert en urgence vers l’hôpital de Mâcon, elle a succombé à un arrêt cardio-respiratoire.

Ce drame rappelle les risques liés à l’accouchement à domicile. En France, les femmes ont le droit d’opter pour cette pratique. Dans ce cas, le jour de l’accouchement, elles sont accompagnées par un professionnel de santé, généralement une sage-femme.

1.258 accouchements à domicile en 2021

Selon l’Association Professionnelle de l’Accouchement Accompagné à Domicile (APAAD), en 2021, 1.461 femmes ont débuté le travail à domicile mais 203 ont été transférées à l'hôpital durant cette phase. Sur les 1.258 restantes, la grande majorité sont restées chez elles (1.194), mais en post-partum, 44 ont ensuite été emmenées à l’hôpital pour raison maternelle et 22 pour cause néonatale.

L’accouchement à domicile séduit pour plusieurs raisons : souhait de plus d’intimité, de savoir quel professionnel sera présent le jour de l’accouchement, déception liée à un premier accouchement en milieu hospitalier, etc. Si les femmes y ont effectivement droit en France, les informations sont plus difficiles à obtenir que pour un accouchement prévu en milieu hospitalier.

Dans une recommandation de bonne pratique (RBP) publiée en 2018 par la Haute Autorité de Santé (HAS), l’instance soulignait le manque actuel. En effet, la HAS indiquait que l’un des principaux objectifs et enjeux de cette RBP était de “répondre à la demande des femmes quant à une prise en charge moins médicalisée de l’accouchement, en respectant son déroulement spontané”.

Accouchement à domicile : une absence d’encadrement

Même constat pour l’association nationale des sages-femmes libérales (ANSFL). Suite au décès d’une femme et de son bébé en 2023 à l’hôpital de Fougères, en Bretagne, après un accouchement à domicile, l’ANSFL dénonçait l’absence d’encadrement.

“En France, les sages-femmes qui répondent aux demandes des femmes souhaitant accoucher à domicile ne bénéficient pas de référentiels spécifiques, indique le communiqué publié par l’association. Hormis en Île-de-France, aucune région ne possède de parcours de soin clairement défini permettant de mieux coordonner les soins entre le domicile et l'hôpital en cas de nécessité de transfert.”

L’accouchement à domicile pour les grossesses jugées sans risque

À domicile comme à l’hôpital, il peut y avoir des complications le jour de l’accouchement. Quand une femme prévoit de donner naissance à domicile, l’équipe médicale étudie son dossier en amont et décide en fonction de celui-ci. En cas de grossesse à risque (comme des jumeaux ou triplés) ou de contre-indication (hypertension artérielle, pré-éclampsie, diabète gestationnel, etc.), les professionnels de santé conseillent plutôt un accouchement en milieu hospitalier.

En cas de problème, le temps de transfert à l’hôpital peut faire perdre un temps précieux et menacer la vie de la femme et du bébé. Mais si la grossesse est jugée sans risque, l’accouchement à domicile peut être décidé.