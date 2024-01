Cystite : 7 symptômes à ne pas louper

L'ESSENTIEL La majorité des cystites n’entraînent pas de complications.

Toutefois, elle peut parfois remonter et atteindre le rein, ce qui peut être grave.

Les symptômes ressentis par les patients peuvent varier en fonction de la partie des voies urinaires touchées.

Une femme sur dix est atteinte chaque année de cystite, selon l’Assurance Maladie. Il s'agit d’une infection urinaire localisée au niveau de la vessie et qui est due, dans 90 % des cas, la bactérie Escherichia Coli.

Cystite : reconnaître les symptômes

Les symptômes d’une cystite ne sont pas toujours les mêmes d’un patient à l’autre et ne sont pas toujours spécifiques, à l’instar de la fièvre. Il faut donc les connaître pour les interpréter le plus rapidement possible et démarrer la prise en charge. D’après le Vidal, si "dans la plupart des cas, les cystites n’entraînent pas de complications", ces infections peuvent toutefois "remonter et atteindre le rein."

Les sept symptômes les plus répandus d’une cystite sont les suivants :

Une envie d’uriner pressante et très récurrente.

Des petites quantités d'urine sont évacuées à chaque passage aux toilettes.

Des douleurs et/ou des brûlures au moment d’uriner.

Une urine trouble et qui sent parfois mauvais.

Du sang dans les urines : ces dernières peuvent être rouges, mais aussi parfois roses ou marrons.

Des douleurs pelviennes : c’est-à-dire localisée dans la partie inférieure de l'abdomen.

Une fièvre légère : elle est généralement inférieure à 38°C.

La Mayo Clinic précise que "les symptômes peuvent dépendre de la partie des voies urinaires touchée. Si vous ressentez des douleurs au dos ou sur les côtés, cela peut être dû à une infection rénale. Si la douleur se situe dans le bas du ventre, une infection de la vessie peut en être la cause."

Cystiste : un test de dépistage disponible en pharmacie

La démarche pour réaliser le test de dépistage des infections urinaires a été simplifiée en novembre 2023. Si vous être une femme entre 16 à 65 ans et que vous avez des symptômes, vous pouvez aller en officine pour le faire. Les pharmaciens sont, en effet, désormais autorisés à le proposer.

"Le dépistage consiste en un test urinaire. Le pharmacien vérifie les symptômes de la patiente afin de s’assurer qu’elle ne présente aucun signe de gravité (fièvre, hypothermie, etc.). La patiente se voit remettre un flacon et peut utiliser les sanitaires de la pharmacie", explique le communiqué. Si le test effectué à l'aide d’une bandelette urinaire est positif, le pharmacien vous orientera vers votre médecin généraliste ou votre sage-femme. Le résultat est connu en quelques minutes.

Les autorités précisent que ce dépistage est contre-indiqué si la patiente :

est enceinte ou s’il y a un risque de grossesse ;

a eu une infection urinaire dans les 15 derniers jours ;

a eu plus de trois épisodes d’infection urinaire au cours des 12 derniers mois.

Par ailleurs, l’Assurance Maladie recommande de consulter son médecin ou une sage-femme dans la journée en cas de fièvre avec des frissons, de grossesse, de douleurs dans le dos ou sur le côté, de maladie chronique ou si vous avez plus de 75 ans.