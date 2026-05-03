Rêver se limite-t-il vraiment au sommeil ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle non pas les deux états mentaux auxquels on pourrait s'attendre, à savoir le rêve et la pensée à l'état de veille, mais quatre.

Elle montre également que les êtres humains sont capables de rêver en étant éveillés.

Le préjugé selon lequel le rêve est lié au sommeil provient probablement d'un biais de mémoire, d’après les scientifiques.

"L'idée mettant en avant le fait que les expériences mentales diffèrent de manière unique entre l'état d’éveil et le sommeil est répandue. Cependant, de récents travaux suggèrent une continuité entre ces stades", selon des scientifiques de l’Institut du Cerveau de Paris. Afin d’en avoir le cœur, ces derniers ont, avec des chercheurs espagnols et australiens, mené une étude, publiée dans la revue Cell Reports, au cours de laquelle ils ont analysé l’endormissement, une période marquée par des changements rapides entre les stades de veille et de sommeil ainsi que par des expériences mentales distinctes. "Alors que nous nous endormons, des sensations, des visions et des bribes de paroles se déploient : ce que l’on appelle communément les expériences hypnagogiques. Suivre l’évolution de la pensée ordinaire vers un récit onirique peut nous aider à comprendre comment un rêve émerge", a déclaré Nicolas Decat, qui a dirigé les recherches.

4 états mentaux identifiés

Pour explorer la transition entre l’éveil et le sommeil, l’équipe a recruté 92 personnes habitués à faire la sieste et entraînés à décrire le contenu de leurs pensées lorsque leur sommeil était interrompu soit par la chute d’une bouteille tenue en main, soit par une alarme. Plus précisément, les participants ont évalué le contenu de leurs pensées selon quatre dimensions : bizarrerie, fluidité, spontanéité et niveau d’éveil ressenti. En parallèle, leur activité cérébrale était enregistrée en continu à l'aide d'un casque EEG. Le regroupement des expériences mentales en fonction des scores révèle quatre groupes présentant des profils phénoménologiques distincts. "Le premier (C1) était caractérisé par un souvenir fugace (Une image de mon père m’a traversé l’esprit), le second (C2), par un haut niveau de connexion à l’environnement (J'écoutais les bruits de la rue), le troisième (C3), par sa bizarrerie (J’ai vu apparaître de petits extraterrestres), et le dernier (C4), par un haut niveau de contrôle volontaire (J’ai pensé à ce que j’allais faire le lendemain)."

Le cerveau peut rêver même en étant éveillé

Les résultats ont montré que tous ces états mentaux émergeaient à la fois à l'état de veille, lors de l’endormissement et durant le sommeil léger. "Autrement dit, le contenu de nos pensées ne connaît pas de frontières entre veille et sommeil ! L’une de nos participantes, éveillée, a rapporté avoir vu des fourmis ramper sur son corps sur fond de mots croisés. À l’inverse, un autre participant a mentalement passé en revue son emploi du temps pour le lendemain alors qu’il dormait profondément", a expliqué Nicolas Decat.

D’après lui, l’idée reçue selon laquelle le rêve est spécifique au sommeil vient sans doute d’un biais de mémoire. "Nous nous souvenons surtout des rêves associés à de fortes émotions ou auxquels nous attribuons une signification. Pourtant, il est tout aussi fréquent de rêver que nous travaillons. À l’inverse, certaines personnes rapportent que des pensées diurnes fantaisistes, insaisissables comme des fragments de rêves, surgissent parfois pendant leurs activités quotidiennes. Parce que ces pensées sont considérées comme incongrues, il est possible qu’elles soient plus fréquentes que nous ne l’imaginons, mais que nous ayons tendance à les ignorer."