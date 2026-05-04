Dépression : ce que votre façon d’écrire révèle en secret

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la façon dont les internautes s’expriment sur les réseaux sociaux peut révéler des symptômes de dépression.

Dans leurs travaux, les scientifiques ont analysé plus de 20.000 messages publiés sur Twitter (désormais X) et Reddit.

Ils ont ainsi découvert que les personnes dépressives utilisaient un langage généralement plus passif, traduisant une perte du sentiment de contrôle sur sa vie.

En France, 16,7 % des femmes sont concernées par la dépression post-partum deux mois après leur accouchement, selon les résultats de l'enquête nationale périnatale de 2021. Les symptômes de cet état sont multiples : sentiment de ne pas être à la hauteur du rôle de mère ou de ne pas réussir à s’occuper du bébé, culpabilité, irritabilité, forte anxiété, troubles du sommeil, tristesse intense, perte d’appétit, etc.

Dépression : le langage lié au sentiment d’une perte de contrôle sur sa vie

Dans de récents travaux, publiés dans la revue Depression and Anxiety, des chercheurs ont justement étudié les messages postés sur les réseaux sociaux par les femmes en période post-partum. Leur but était de déterminer si le langage utilisé pouvait être un signe de dépression.

Plus que le langage, c'est l'agentivité sémantique que les chercheurs ont étudiée. Ce terme correspond au vocabulaire lié au sentiment de contrôle sur sa vie et ses actions. Par exemple, "atteindre des objectifs" ou "planifier" sont relatifs à un fort sentiment d’efficacité personnelle. À l’inverse, un langage passif montre le contraire.

Au total, les scientifiques ont analysé plus de 17.600 publications sur Twitter (désormais X) et plus de 3.000 publications sur Reddit. Pourquoi ces deux réseaux sociaux ? Les chercheurs estiment que les internautes s’y livrent davantage, en partageant leurs expériences.

Des formules passives pourraient être le signe d’une dépression

Un algorithme était chargé de calculer le score d'agentivité sémantique de chaque publication, allant de -100 à 100. À titre d’exemple :

"J'avais l'impression accablante de sombrer de plus en plus" était noté -46,64, révélant un faible sentiment d'agentivité

"Quelques mois après mon accouchement, j'ai couru mon premier kilomètre et je suis si fière !" obtenait un score de 56,14, marque d’un fort sentiment d’agentivité.

En plus de la linguistique relative au sentiment de contrôle et d’efficacité, l’algorithme devait aussi prendre en compte les émotions ou l’usage de pronoms personnels.

Résultats : les internautes présentant des symptômes dépressifs utilisaient un langage plus passif, traduisant une perte du sentiment de contrôle sur sa vie et ses actions. L’usage d’une telle sémantique pourrait donc être le signe qu’une personne est atteinte de dépression.