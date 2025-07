Dépression post-partum : l’entretien postnatal aide réellement à la dépister plus précocement

L'ESSENTIEL Plus de 94 % des entretiens postnataux précoces ont abouti à la réalisation du dépistage de la dépression post-partum, selon une nouvelle étude.

Les résultats montrent que près de trois femmes sur dix présentaient des signes modérés à majeurs de dépression post-partum et une sur six était fortement symptomatique.

L’étude indique que l’entretien postnatal précoce est bien accepté par les patientes.

Près de trois femmes sur dix présentent des signes de dépression post-partum, selon une étude sur l’entretien postnatal réalisé par les sages-femmes de la protection maternelle et infantile (PMI) de l’Hérault. Les résultats ont été publiés dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 22 juillet 2025 de Santé publique France.

Depuis 2022, l'entretien postnatal précoce est systématiquement proposé aux mamans. La consultation peut avoir lieu avec un médecin ou une sage-femme, idéalement entre la 4e et 8e semaines après l'accouchement, indique l’Assurance Maladie. Celui-ci a plusieurs objectifs : repérer les premiers signes de la dépression du post-partum, mesurer les facteurs de risque et identifier les besoins de la femme ou du couple en termes d'accompagnement.

Dépression post-partum : l'entretien postnatal précoce est-il vraiment efficace ?

Cette nouvelle étude - et première réalisée dans les conditions de la pratique clinique - répond à cette question. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, 277 entretiens postnataux ont été réalisés et 263 ont finalement été inclus, après accord des patientes.

Sur le plan physique, ces travaux mettent en avant que :

40 % des femmes ont vécu difficilement leur grossesse

31 % l’accouchement, considéré pour près de 15% d’entre elles comme traumatique

Près de 25 % ont mal vécu le retour à domicile

73 % se disent fatiguées

L’entretien postnatal précoce aborde aussi des questions psychologiques. Il en ressort que :

80 % des jeunes mamans se sont dites soutenues par leur entourage depuis leur retour à domicile

89 % ont déclaré être en sécurité

57 % bien entourées

39 % se sentent isolées

33 % anxieuses

1 femme sur 6 présentait des symptômes importants de dépression post-partum

Plus de 94 % de ces entretiens ont abouti à la réalisation du dépistage de la dépression post-partum. Cet important pourcentage montre que l’entretien postnatal précoce est utilisé comme un outil de dépistage et de prévention. Grâce à cela, beaucoup de participantes ont été identifiées comme souffrant de dépression post-partum. Dans le détail, près de trois femmes sur dix présentaient des signes modérés à majeurs et une sur six était fortement symptomatique.

"Notre étude révèle que l’entretien postnatal précoce est bien accepté par les patientes, qu’il permet de recueillir des données importantes sur l’état de santé des femmes dans les semaines qui suivent l’accouchement, indique l’étude. L’ensemble de nos résultats montre toute la pertinence de l’ajout de l’EPNP dans le parcours périnatal, à condition qu’il soit réalisé par des professionnels formés disposant d’outils adaptés et validés, avec un réseau pour orienter les patientes”.