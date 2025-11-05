Dépression post-partum : «Je pleurais tout le temps, j'étais épuisée», confie Reese Witherspoon

L'ESSENTIEL Durant les "six premiers mois" après la naissance de sa fille, Reese Witherspoon était "à la fois heureuse et déprimée."

Comme 10 à 20 % des mères, elle a souffert d’une dépression post-partum, qui se caractérise par une tristesse intense et inexpliquée, des troubles du sommeil, une perte d’intérêt pour le nourrisson, une dépréciation de ses compétences maternelles, voire des idées suicidaires.

L’actrice a été accompagnée par un spécialiste de la santé mentale afin de traiter ce trouble, qui, en l’absence de traitement, peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.

En 1999, Reese Witherspoon, actrice et productrice américaine, devient maman pour la première fois. Elle donne naissance à une fille qu’elle nomme, avec son premier mari Ryan Philippe, Ava. Dans les jours qui suivent l’accouchement, elle développe une dépression liée au post-partum. "C'était vraiment grave. Pendant les six premiers mois, j'étais à la fois heureuse et déprimée. Je pleurais tout le temps, je passais des nuits blanches, j'étais épuisée. C'était une chute hormonale inattendue, que j'ai ressentie juste après l'accouchement et à nouveau six mois plus tard, lorsque j'ai arrêté d'allaiter. Tout le monde a son avis. C'est difficile d'être une jeune mère et que les gens vous disent comment être, comment réagir, comment accoucher, comment allaiter et comment nourrir son bébé. C'est accablant", a-t-elle confié au magazine Harper’s Bazaar.

La dépression post-partum peut causer des phobies d’impulsion et des pensées suicidaires

La dépression post-partum, qui touche 10 à 20 % des mères, se manifeste se caractérise par une tristesse profonde et persistante, une anhédonie, à savoir la perte de la capacité à ressentir le plaisir, et un sentiment d'incapacité à créer un lien maternel. Les femmes touchées peuvent également présenter des changements significatifs de poids ou d’appétit, des troubles du sommeil, une fatigue intense et persistante, une difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. "Au-delà des symptômes classiques de la dépression, des manifestations spécifiques à la période post-partum peuvent survenir. Les mères peuvent développer une anxiété excessive concernant la santé de leur bébé, des phobies d’impulsion (peur de commettre un acte irréversible envers elles-mêmes ou leur enfant), ou encore des pensées suicidaires", signale l’ARS Île-de-France.

Dépression post-partum : "Beaucoup de gens souffrent en silence et le cachent"

Le dépistage et la prise en charge de la dépression post-partum est crucial, car en l’absence de traitement, elle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. En outre, le trouble peut entraîner des troubles du développement cognitif, affectif, social chez l’enfant, des difficultés relationnelles mère-enfant.

Après qu’un diagnostic est posé, la psychothérapie est fortement recommandée, quelle que soit la sévérité de l’épisode dépressif caractérisé. Cet accompagnement peut être associé à un médicament antidépresseur dans les formes plus graves de dépression. Dans le cas de Reese Witherspoon, elle s'est confiée à une amie qui l'a encouragée à consulter un médecin. "J'avais les contacts et les moyens de consulter un médecin, un spécialiste de la santé mentale, mais beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Ils souffrent en silence et le cachent." Selon l’Assurance Maladie, Le recours au psychiatre peut devenir nécessaire en cas d’évolution péjorative ou en l’absence d’amélioration.