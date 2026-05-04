Cancer du sein : le rhume peut-il réduire le développement des métastases pulmonaires ?

L'ESSENTIEL Certaines infections respiratoires virales pourraient réduire la propagation des métastases pulmonaires de certains cancers comme celui du sein.

"Le virus respiratoire syncytial (RSV) semble en particulier préparer le système immunitaire à limiter la propagation des cellules cancéreuses du sein vers les poumons chez la souris."

Les interférons de type I (IFN) sont des protéines produites par les poumons lors de l’infection par le VRS et qui, selon les chercheurs, empêcheraient le développement des métastases.

30 à 50 % des patientes diagnostiquées d’un cancer du sein de manière précoce développeront des métastases, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Dans ce cas, la maladie est beaucoup plus dangereuse et mortelle, raison pour laquelle la science travaille sur les moyens de freiner le développement des métastases.

Le VRS pour lutter contre les métastases pulmonaires

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont justement trouvé un moyen surprenant de lutter contre un type de métastases : le rhume ! Ou plutôt, certaines infections respiratoires virales comme le virus respiratoire syncytial (VRS) à l’origine des symptômes du rhume. Dans leurs travaux publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ils montrent que ces virus pourraient réduire la propagation des métastases pulmonaires de certains cancers comme celui du sein.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont mené une expérience sur des souris. Ils les ont infectées avec le VRS puis leur ont administré des cellules de cancer du sein. Résultats : les rongeurs ont beaucoup moins développé de nodules métastatiques dans les poumons, par rapport à ceux n’ayant pas été infectés par le VRS. Mais une fois présent, le VRS n’avait plus d’incidence sur les métastases.

"Cette étude suggère que certaines infections virales influencent la manière dont le système immunitaire interagit avec les cellules cancéreuses, explique Tanya Hollands, responsable de l'information sur la recherche chez Cancer Research UK, à Imperial. Le virus respiratoire syncytial (RSV) semble en particulier préparer le système immunitaire à limiter la propagation des cellules cancéreuses du sein vers les poumons chez la souris.”

Des protéines produites par les poumons lors de l’infection par le VRS

Les scientifiques expliquent ce phénomène par les interférons de type I (IFN), des protéines qui sont produites par les poumons lors de l’infection par le VRS. En effet, lorsque les chercheurs ont administré des IFN à des souris non infectées, ils ont aussi observé une réduction du développement des métastases.

"Il s’agit de recherches préliminaires, et des études antérieures ont montré des effets différents, des travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour comprendre ce que cela pourrait signifier pour les personnes, assure Tanya Hollands. Mais comprendre comment le système immunitaire influence la capacité du cancer à se développer et à se propager pourrait potentiellement nous aider à trouver de nouvelles façons de le combattre.”