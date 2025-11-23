Maladies intestinales : des micro-pilules pourraient les détecter de façon précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point des micro-pilules qui détectent le sang intestinal et le signalent en s’illuminant.

Testées chez la souris, elles signalent l’inflammation en quelques minutes et sont faciles à récupérer dans les selles.

Ces micro-pilules pourraient devenir une alternative non invasive à la coloscopie pour diagnostiquer les maladies intestinales.

Une micro-pilule aux grandes capacités. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue American Chemical Society, des chercheurs ont mis au point cette nouvelle technologie qui, une fois ingérée par le patient, permet de détecter les biomarqueurs d’une maladie intestinale. À terme, cette micro-pilule pourrait donc remplacer la coloscopie pour le dépistage de ce type de pathologies.

Une micro-pilule capable de détecter des biomarqueurs

Cette micro-pilule contient des bactéries modifiées capables de détecter des biomarqueurs comme l’hème, un composant des globules rouges révélateur d’un saignement intestinal. Elle est aussi aimantée, de façon à pouvoir être récupérée dans les selles des patients.

Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont testée cette nouvelle technologie chez des souris. Celles-ci présentaient différents niveaux de colite, c’est-à-dire une inflammation du côlon ou d’une partie de celui-ci, selon les Hôpitaux universitaires de Genève.

Résultat : en seulement 25 minutes, les chercheurs ont pu récupérer les micro-pilules et analyser la lumière qu’elles émettaient. Plus le signal lumineux était intense, plus le niveau d’hème était élevé, reflétant la gravité de la colite chez les souris. Autre observation : tous les animaux ont bien toléré la micro-pilule, même ceux qui n’avaient pas de maladie intestinale.

Vers une nouvelle technique de dépistage des maladies intestinales

“Cette technologie offre un nouveau paradigme pour la détection rapide et non invasive des maladies gastro-intestinales”, assure Ying Zhou, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Néanmoins, avant une utilisation chez l’humain, d’autres recherches sont nécessaires. Mais cette micro-pilule pourrait à terme compléter ou réduire le recours à la coloscopie pour détecter les maladies intestinales.

Actuellement, la coloscopie est le moyen le plus utilisé, mais elle implique une anesthésie générale, une hospitalisation de quelques heures et reste une technique invasive que certains patients redoutent. En règle générale, le patient peut reprendre l’ensemble de ses activités dès le lendemain de l’intervention. Néanmoins, dans de rares cas, il peut y avoir des complications, comme une hémorragie digestive ou une perforation de la paroi digestive, selon l’Assurance maladie.

Prendre cette micro-pilule pourrait donc être une solution plus simple et confortable pour dépister certaines maladies intestinales.