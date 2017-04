Rectocolite hémorragique, maladie de Crohn

Maladies intestinales : du soja pour calmer les inflammations

Les protéines de soja ont un effet sur les maladies inflammatoires de l’intestin. En complément des traitements, elles atténuent les symptômes.

Cet aliment fait fureur chez les végétariens. En steak ou en lait, le soja est très prisé pour remplacer les protéines alimentaires. Mais la plante pourrait trouver son succès auprès d’un tout autre public : les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

Un concentré de protéines de soja, mis au point par l’université d’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis) a livré des résultats intéressants chez la souris. L’approche pourrait être complémentaire des traitements actuels. Les premiers travaux sont publiés dans le Journal of Nutritional Biochemistry.





Une inflammation moins marquée

Sur des cellules humaines de côlon et sur la souris, les chercheurs de Pennsylvanie ont testé une nouvelle approche alimentaire. Ils ont substitué 12 % des protéines d’origine animale par un condensé de protéines de soja – concentré à 70 %.

« Nous ne voulions pas nous laisser entraîner vers des doses très élevées qui évacueraient toutes les autres sources de protéines, explique Zachary Bitzer, premier auteur de l’étude. Nous souhaitions nous approcher d’un scénario qui puisse s’adapter aux conditions de vie humaine. »

Plusieurs souris ont été modifiées de manière à exprimer les symptômes d’une rectocolite hémorragique : perte de poids, raccourcissement du côlon et gonflement de la rate. Les chercheurs leur ont administré le traitement habituel, complété par le concentré de soja.

La protéine a permis de limiter l’amaigrissement des animaux tout en réduisant le volume de la rate. Les marqueurs d’inflammation sont plus faibles avec le soja, et la barrière intestinale retrouve un fonctionnement plus proche de la normale.