Elle a failli finir paralysée… à cause d’un gros bâillement !

L'ESSENTIEL Hayley Black s'est déplacée des vertèbres en baillant fortement.

Elle a dû subir une opération au niveau du cou.

Dix ans après l'incident, elle a encore d'importantes douleurs.

Un bâillement est totalement naturel et instinctif… mais ce simple geste a failli paralyser Hayley Black, voire pire. La Britannique de 36 ans s’est confiée sur sa mésaventure sur TikTok.

Bâillement et paralysie : "C'était comme une crise d'épilepsie"

"On dit que les bâillements sont contagieux. Je me suis réveillée à 5 heures du matin et j'ai vu ma fille bâiller. Instinctivement, j'ai bâillé et je me suis étirée pour me lever et lui préparer un biberon", explique-t-elle dans sa vidéo reprise par le Daily Mail.

Elle a alors ressenti comme un courant électrique lui parcourir la moitié du corps. "Mon bras est resté bloqué en l'air et j'ai ressenti des étincelles électriques. C'était comme une crise d'épilepsie. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait vraiment pas." Hayley Black a immédiatement réveillé son mari. Dans un premier temps, ce dernier a pensé qu’elle s'inquiétait pour rien. Mais devant les difficultés prolongées de sa femme, il a fini par appeler les secours.

L'incrédulité était également de mise parmi les professionnels de santé qui l’ont prise en charge. "J'ai hurlé de douleur toute la nuit, malgré les gaz et l'oxygène. J'essayais de me frapper la tête pour m'évanouir, tellement j'avais mal", se souvient-elle. Des examens supplémentaires ont permis de comprendre l’origine de ses troubles. Les vertèbres C6 et C7 avaient bougé lors de son bâillement. "Ils ont dit que c’était un incident vraiment bizarre."

Elle a alors subi en urgence une discectomie (procédure consistant à retirer une portion du disque intervertébral qui comprime la racine nerveuse) et une fusion vertébrale (opération qui consiste à joindre deux vertèbres ensemble). Sa famille avait été avertie que la jeune mère avait seulement 50 % de chance de survivre à la chirurgie, et qu’elle pourrait rester paralysée si elle traversait la délicate intervention.

"J'ai passé des mois en fauteuil roulant"

Heureusement, la procédure a été couronnée de succès. Toutefois, la récupération a été longue aussi bien physiquement que moralement. "J'ai dû réapprendre à marcher", explique-t-elle. "J'ai passé des mois en fauteuil roulant".

"Mon mari est devenu presque du jour au lendemain un parent célibataire et mon aidant."

Près de 10 ans plus tard, elle garde des séquelles de cet incident. Des lésions nerveuses lui provoquent souvent des douleurs dans les bras, le dos ou dans le cou. Elle doit prendre des médicaments quotidiennement pour tenter de les apaiser. Elle a également développé une fibromyalgie, qui provoque des douleurs et de la fatigue chroniques.

Elle reconnaît être restée très marquée par l’événement. "Je ne peux pas bâiller sans paniquer. Chaque fois que j'en sens un venir, j'essaie de l'étouffer. Cela m'affecte encore aujourd'hui", a-t-elle révélé.

Malgré les difficultés, Hayley apprécie la chance qu’elle a eue. "Je remercie [les chirurgiens] tous les jours du fait que je suis ici avec mes enfants et faire les choses que je peux faire. Le fait que je ne sois pas en fauteuil roulant est un miracle et je leur en suis éternellement reconnaissante."

Elle a aussi une pensée pour les personnes atteintes de troubles chroniques. "Pour tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques ou qui se remettent d'une blessure ou d'un événement, et qui – malgré la pression sociale – parviennent à guérir à leur manière et luttent parce que c'est difficile et bouleversant : pas besoin d'être un héros ou une source d'inspiration. On traverse chaque journée comme on peut la traverser au mieux."