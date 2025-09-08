Sa langue s'est engourdie... et son visage s'est à moitié paralysé !

L'ESSENTIEL Le premier symptôme de Savannah Mares-Sedillo était un engourdissement de la langue.

Elle a ensuite eu la moitié du visage paralysé. Elle a craint un AVC.

Mais, elle souffrait d'une paralysie de Bell.

Mannequin et actrice, Savannah Mares-Sedillo a sa vie rythmée par les auditions et les rendez-vous. Elle n’a ainsi pas vraiment prêté attention lorsque sa langue a commencé à être un peu engourdie. Mais quelques jours plus tard, d’autres symptômes sont apparus également au réveil : sensation de brûlure aux yeux, tremblements des lèvres puis la paralysie de la moitié de son visage !

Paralysie de Bell : "je me suis dit : mes lèvres et mes yeux sont un peu bizarres"

Savannah Mares-Sedillo a confié son étrange mésaventure au magazine américain People. "Ce matin-là, je me suis réveillée et je me suis dit : mes lèvres et mes yeux sont un peu bizarres", se souvient-elle. Toutefois, elle avait une audition importante à passer ce jour-là. Les éléments demandés étaient assez physiques. Il était entre autres nécessaire de courir. Une fois l’essai fini, la moitié de son visage s’est paralysée. La jeune femme a contacté sa mère pour lui parler de cet étrange symptôme. Cette dernière l'a avertie qu’il pouvait s’agir d’un signe d’AVC, un trouble dont plusieurs membres de la famille ont été victimes.

Ne parvenant pas à consulter un médecin, l’actrice a décidé de se rendre aux urgences. Les examens ont révélé qu’elle ne souffrait pas d’un AVC, mais d’une double infection de l’oreille couplée avec une paralysie de Bell. Il s’agit d’une faiblesse (ou paralysie) soudaine des muscles d’un côté du visage provoquée par un trouble au niveau du nerf facial.

Ne connaissant pas du tout cette maladie, la jeune femme a craint que son visage reste à moitié paralysé à vie. Mais le médecin lui a assuré que la pathologie se soignait bien lorsqu’elle était traitée tôt, comme c’est son cas. Toutefois, la guérison peut prendre plusieurs mois.

Paralysie de Bell : 72 % des cas de paralysies faciales périphériques

Sa carrière d’actrice et de mannequin mise en pause en raison de sa paralysie faciale, Savannah Mares-Sedillo a décidé de faire des TikTok pour partager son expérience et faire connaître ce trouble. "Après les deux premières vidéos où je racontais mon expérience, j'ai commencé à réaliser combien de personnes avaient vécu cela. Je n'avais pas réalisé que c'était un problème aussi grave et que tant de personnes en souffraient", explique l'Américaine.

Si la paralysie de Bell n’est pas très connue du grand public, elle est loin d’être un trouble anecdotique. En effet, selon l’Assurance Maladie, la pathologie liée à une inflammation du 7e nerf crânien représente 72 % des paralysies faciales périphériques et son incidence est de 15 à 30 malades pour 100.000 personnes.

"La paralysie faciale de Bell est un type de paralysie du nerf facial, pour laquelle on pensait initialement qu’il n’y avait pas de cause identifiable (paralysie du nerf facial idiopathique). Cependant, les données actuelles suggèrent que, dans certains cas, la paralysie de Bell peut être causée par une infection virale ou un autre trouble", explique le Manuel MSD sur son site.

Les plus fréquentes sont une infection par le virus herpès simplex de type 1 et le zona. Des liens ont aussi été découverts avec les virus de la Covid-19, des oreillons, de la rubéole ou de la grippe.

Pour le cas de Savannah, les médecins ont avancé que le stress pouvait avoir été un facteur déclenchant, car il affaiblit le système immunitaire et augmente l'inflammation. Après plus de 40 jours de traitements à base d'antibiotiques et de stéroïde ainsi que de séances d'acupuncture, la jeune femme voit son visage petit à petit retrouver sa mobilité.