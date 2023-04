Covid-19 : le vaccin augmente les risques de paralysie de Bell

L'ESSENTIEL Une étude a démontré l'existence d'un lien entre la Covid-19 et la paralysie de Bell.

La paralysie de Bell est une forme de paralysie ou de faiblesse temporaire d'un côté du visage.

D’après les auteurs, si l'on considère la paralysie de Bell comme l'événement indésirable, l'infection par le Covid-19 est associée à un risque de paralysie de Bell multiplié par 3,23 par rapport à la vaccination.

Il existe bien un lien entre la Covid-19 et la paralysie de Bell, une faiblesse soudaine d'un côté du visage. C’est ce qu’ont démontré des scientifiques dans une revue systématique et une méta-analyse publiées dans JAMA Otolaryngology, le 27 avril 2023.

La Covid-19 peut provoquer une paralysie de Bell

D’après eux, les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid-19 étaient plus susceptibles de développer une paralysie de Bell que celles qui n'avaient pas été vaccinées. Toutefois, le risque de développer ce trouble, aussi appelé paralysie faciale idiopathique, est plus élevé chez les individus infectés par le virus, précisent les auteurs.

Pour arriver à leur conclusion, ils ont évalué les études portant sur la paralysie de Bell et les injections anti-covid ou les infections au coronavirus entre décembre 2019 et le 15 août 2022. Ils ont incorporé 17 recherches dans leur analyse quantitative, y compris quatre essais cliniques randomisés de phase III de vaccins - un pour Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen et Oxford/AstraZeneca - qui ont signalé la paralysie de Bell en tant qu'événement indésirable.

"Les données regroupées des essais cliniques sur les vaccins ont montré que la probabilité de développer une paralysie de Bell était plus élevée chez les 77.525 personnes vaccinées contre le Covid-19 que chez les personnes ayant reçu un placebo", a rapporté Amir Kheradmand, neurologue à la Johns Hopkins University School of Medicine à Baltimore. La survenue de la paralysie de Bell n'a pas varié d'un vaccin à l'autre, détaillent les scientifiques.

Cependant, par rapport à la vaccination, l'infection par le SARS-CoV-2 ou ses variants avait triplé le risque de développer une paralysie faciale idiopathique. "Ces résultats montrent que les avantages de la vaccination contre la Covid-19 l'emportent largement sur le risque potentiel de développer une paralysie de Bell", a déclaré Ali Rafati, de l’Université des sciences médicales d'Iran à Téhéran.

D'autres vaccins ont été associés à la paralysie de Bell

La paralysie de Bell se produit lorsqu’un nerf du visage (appelé le nerf facial) gonfle et devient comprimé. Elle affecte uniquement un côté du visage qui devient faible et s’affaisse.

Le traitement implique généralement des médicaments, appelés corticoïdes. L’état de la plupart des patients atteints de ce trouble s’améliore dans un délai de plusieurs mois, même sans traitement.

Il existe des précédents concernant l'association des vaccins à un risque accru de paralysie de Bell, note Nate Jowett du Massachusetts Eye and Ear et de la Harvard Medical School à Boston, qui n'a pas été impliqué dans l'étude. "En 2004, il a été démontré qu'un vaccin antigrippal intranasal approuvé en Suisse augmentait de manière significative le risque de paralysie de Bell avec un risque relatif estimé à 19 fois le risque chez les témoins dans les 1 à 91 jours suivant la vaccination, et il a été arrêté", a-t-il écrit à MedPage Today.