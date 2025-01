AVC, crise cardiaque... Quelles complications la grippe peut-elle provoquer ?

L'ESSENTIEL La grippe peut avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire, en particulier pour les personnes atteintes de maladie cardiaque.

Il y a un risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou encore d'arythmie.

Cela est principalement lié à l'inflammation provoquée par l'action du système immunitaire après l'infection.

De la fièvre, de la toux, des courbatures et une fatigue intense : les cas de grippe se multiplient en France. Tous les départements de l’Hexagone sont en épidémie. Si les personnes en bonne santé guérissent en quelques jours, la maladie peut être plus grave pour les personnes fragiles, notamment celles atteintes de maladies cardiaques. Elles ont dix fois plus de risque de faire une crise cardiaque en cas de grippe.

Grippe : quels sont les liens avec la santé cardiovasculaire ?

"Combattre l'infection peut générer beaucoup de stress pour le cœur, explique Kristin Englund, médecin, spécialiste des maladies infectieuses, sur le site de la clinique Cleveland, aux États-Unis. Si vous avez un problème de santé sous-jacent, comme une maladie cardiaque, les complications de la grippe peuvent devenir très graves." Lorsque le virus de la grippe nous contamine, le système immunitaire se déclenche pour le combattre. Cela génère de l’inflammation dans l’organisme, responsable d’une augmentation de la pression artérielle. "L'accumulation de plaque (une substance grasse cireuse) dans les artères devient de plus en plus susceptible de générer des ruptures, prévient-elle. Au fur et à mesure que la plaque se brise, des caillots artériels peuvent se former et perturber le flux sanguin vers votre cœur - un blocage pourrait déclencher une crise cardiaque." Or les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires ont plus de risque de subir ces effets collatéraux de la grippe.

Quelles sont les autres complications de la grippe ?

La spécialiste remarque que les gens sous-estiment souvent la grippe. "Ce n’est pas juste un rhume, alerte-t-elle. Cela peut-être mortel." Parmi les autres complications possibles, le Dr Englund cite la pneumonie. "C’est la complication la plus répandue. Lorsqu’elle s’aggrave, les gens ont généralement besoin d’un respirateur artificiel." Mais la grippe a parfois d’autres conséquences cardiovasculaires dont la myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, ou l’arythmie, des troubles du rythme cardiaque. La maladie peut également déclencher un accident vasculaire cérébral : comme pour la crise cardiaque, il est causé par un caillot sanguin. Enfin, la médecin américaine souligne que des cas d’encéphalopathie, une détérioration de la fonction cérébrale, peuvent aussi être consécutifs à une grippe.

Comment éviter les dommages cardiovasculaires liés à la grippe ?

Pour limiter les risques, la vaccination est recommandée aux personnes les plus fragiles. En parallèle, il est primordial de maintenir les gestes barrières en évitant tout contact avec une personne malade. Le Dr Englund conseille aussi de surveiller sa santé cardiaque, en cas de pathologie pré-existante. "Si votre maladie cardiaque est stable et que vous attrapez la grippe, il y a des chances que vous soyez moins sujets aux complications et qu’elles soient moins graves." En cas de contamination, il est important de se reposer correctement et suffisamment pour guérir plus vite.