Grippe, Bronchiolite : les épidémies de l’hiver se propagent en France

L'ESSENTIEL Les indicateurs d'épidémie de la grippe sont en hausse, selon le dernier rapport de Santé Publique France.

Dans l'Hexagone, quatre régions sont en phase épidémie et huit en phase pré-épidémie.

L'ensemble de la France est touchée par l'épidémie de bronchiolite, à l'exception de la Corse et de la Réunion.

Attention aux virus de la grippe et de la bronchiolite. Ces deux infections de l’hiver présentent de nombreux indicateurs épidémiques en hausse dans le pays, selon le dernier bilan hebdomadaire publié par Santé Publique France, le 11 décembre 2024.

Grippe : 3 nouvelles régions touchées par l’épidémie

L’Île-de-France, placée en phase "épidémie" de la grippe la semaine dernière, a été rejointe par les Hauts-de-France, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Les autres régions métropolitaines sont en phase pré-épidémie, à l’exception de la Corse où le virus circule encore très peu.

"Dans l'Hexagone, les indicateurs grippe/syndrome grippal étaient en forte augmentation en ville et à l'hôpital, cette augmentation concernait toutes les classes d'âge, mais plus particulièrement les moins de 15 ans", précise Santé publique France dans son rapport. Entre le 2 et 8 décembre 2024, le taux de consultations pour syndrome grippal était de 183 pour 100.000 habitants contre 127 pour 100.000 habitants une semaine plus tôt.

Les prises en charge de grippe étaient aussi en hausse dans les hôpitaux. "Cette augmentation était principalement portée par les moins de 15 ans." Au total, 3.502 passages aux urgences concernaient cette pathologie, soit 1 % des cas (vs 0,6 % 7 jours plus tôt). Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 466, soit 0,7 % de l’ensemble des hospitalisations (vs 0,4 % en S48).

Face à ces données, l'organisme a ainsi estimé que le niveau d'intensité à l'hôpital passait du niveau de base à faible. En revanche, celui concernant la "ville" demeurait faible. L’agence profite également de son bulletin pour mettre en garde contre une co-circulation des virus A (H1N1) et B.

Bronchiolite : la majorité des indicateurs en hausse

La bronchiolite sévit sur l’ensemble de la France à l’exception de la Réunion et de la Corse. Parmi les 7.083 actes médicaux SOS Médecins réalisés pour des enfants de moins de 2 ans entre le 2 et 8 décembre, 8,6 % étaient liés à la bronchiolite. Par ailleurs, 3.783 petits patients passés aux urgences ont été diagnostiqués avec une bronchiolite. Cela représente 15,4 % des passages dans cette classe d'âge. Le nombre d’hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite était de 1.210, soit 31,1 % des hospitalisations dans cette classe d'âge.

On compte également 31 hospitalisations en service de réanimation après passage aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans et 29 pour les bébés de moins d’un an. Cela représente respectivement 40,3 % et 50,9 % de l'ensemble des hospitalisations en service de réanimation pour ces âges.