Grippe : les femmes enceintes seraient plus protégées

Face aux risques de maladies, les femmes enceintes sont souvent considérées comme des personnes fragiles. C’est pour cette raison qu’elles sont invitées à se faire vaccinées contre plusieurs affections. Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Science Advances, remet en cause cette fragilité sur une pathologie. Les chercheurs ont en effet découvert que les femmes enceintes auraient une immunité naturelle renforcée contre le virus de la grippe A. Pour rappel, la grippe est une infection respiratoire aiguë due à un virus influenza. Il en existe 3 types qui peuvent affecter l’humain : A, B et C. Selon l’Institut Pasteur, les virus de type A sont très dangereux pour l’Homme, car ils peuvent être mortels et à l’origine de pandémies.

Chez les femmes enceintes, un type de cellule immunitaire s'active dans la cavité nasale

"Le virus de la grippe A demeure l'une des menaces les plus mortelles pour l'humanité, corrobore Julia Chronopoulos, autre auteur, dans un communiqué. Cette immunité naturelle pendant la grossesse pourrait changer notre façon de penser la protection contre la grippe des femmes enceintes”. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont découvert un mécanisme de défense naturel contre la grippe A qui n’est présent que chez des souris enceintes. Plus précisément, pendant la grossesse des rongeurs, ils ont constaté qu’un certain type de cellule immunitaire s'activait dans la cavité nasale. Ce phénomène entraînait la production d’une molécule qui renforce les défenses antivirales de l'organisme, en particulier dans le nez et les voies respiratoires supérieures, et empêchait ainsi le virus de la grippe A de se propager aux poumons.

Grippe : une immunité naturelle pour protéger le bébé

"Nos résultats sont surprenants (...) mais ils sont logiques d'un point de vue évolutionniste, explique le Dr Maziar Divangahi, co-auteur principal de l'étude. Une mère doit rester en bonne santé pour protéger son bébé en développement, c'est pourquoi le système immunitaire s'adapte pour renforcer ses défenses. Cette réponse fascinante dans la cavité nasale est la façon dont le corps ajoute une couche de protection supplémentaire, qui s'active pendant la grossesse”. À terme, cette découverte pourrait permettre la mise au point de nouveaux vaccins pour la population générale. "Nos résultats suggèrent que la réponse immunitaire que nous avons observée pourrait se reproduire au-delà de la grossesse, indique le Dr James Martin, qui a participé aux recherches.