Grippe aviaire : un premier enfant testé positif aux États-Unis

L'ESSENTIEL Dans le comté d'Alameda, un premier enfant, testé positif à la grippe aviaire et présentant de légers symptômes respiratoires supérieurs, a reçu des médicaments antiviraux et se remet de la maladie.

Pour l’heure, les autorités sanitaires ne connaissent pas la cause de cette infection, mais "les experts en santé publique enquêtent sur une éventuelle exposition à des oiseaux sauvages."

Les membres de sa famille ont été testés négatifs à la grippe aviaire.

Le 19 novembre, le département de la santé publique de Californie a signalé qu’un cas de grippe aviaire a été identifié chez un enfant du comté d'Alameda. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), de faibles niveaux virus ont été détectés dans l'échantillon initial prélevé, indiquant que le jeune patient n'était probablement pas contagieux pour les autres. Quatre jours plus tard, un nouveau test de dépistage effectué par l'enfant s'est révélé négatif, et des examens supplémentaires ont montré que l'enfant était également positif à des virus respiratoires qui pourraient être la cause de ses symptômes de rhume et de grippe.

Les autorités sanitaires ont indiqué que l’enfant, qui présentait "de légers symptômes respiratoires supérieurs", se reposait chez lui après avoir pris des médicaments antiviraux contre la grippe. À ce jour, personne ne sait exactement comment ce dernier a été infecté. "Il n'a eu aucun contact connu avec un animal infecté, mais les experts en santé publique enquêtent sur une éventuelle exposition à des oiseaux sauvages", peut-on lire sur le site du département de la santé publique de Californie.

Grippe aviaire : les membres de la famille de l’enfant ont été testés négatifs

Lors de la première étape de l’enquête, tous les membres de sa famille, signalant avoir de légers symptômes respiratoires, ont fait un test de dépistage pour déterminer s’ils ont été contaminés par le virus H5N1. Tous les résultats étaient négatifs pour la grippe aviaire, et certains étaient positifs pour les mêmes virus respiratoires plus courants que l'enfant. "La recherche des contacts se poursuit, mais il n'y a actuellement aucune preuve de propagation de la grippe aviaire H5N1 de cet enfant à d'autres personnes. À ce jour, aucun cas de grippe aviaire H5N1 signalé aux États-Unis n'a été associé à une propagation de personne à personne."

Par mesure de précaution, toute personne ayant été en contact avec le jeune patient est informée et s’est vu proposer un traitement préventif et des tests. Plus précisément, les autorités sanitaires savent que l'enfant a fréquenté la garderie avec des symptômes bénins avant que le test de ce dernier ne se soit révélé positif à la grippe aviaire. Ainsi, ils ont contacté les soignants et les familles potentiellement exposés pour effectuer des contrôles de santé afin de détecter les symptômes et de proposer des traitements préventifs et des tests.

"Depuis plus de 15 ans", "aucune propagation interhumaine de la grippe aviaire n'a été documentée dans aucun pays"

"Il est naturel que les gens soient inquiets, et nous voulons rappeler aux parents, aux soignants et aux familles que, sur la base des informations et des données dont nous disposons, nous ne pensons pas que l'enfant était contagieux et aucune propagation interhumaine de la grippe aviaire n'a été documentée dans aucun pays depuis plus de 15 ans", a déclaré Tomás Aragón, le directeur du département de la santé publique de Californie.