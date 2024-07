Grippe aviaire : l’OMS recommande une surveillance accrue

L'ESSENTIEL Selon l’OMS, quatre personnes ont contracté la grippe aviaire à la suite d'une exposition à des vaches laitières infectées aux États-Unis. Au Cambodge, deux cas ont été signalés chez des enfants ayant été en contact avec des poulets malades ou morts.

Cependant, l’autorité sanitaire appelle à renforcer la surveillance dans la lutte contre la grippe aviaire.

1996. C’est l’année où est apparue pour la première fois la grippe aviaire A (H5N1). En 2020, le clade 2.3.4.4b du virus a été détecté et il a été à l'origine d'une hausse exponentielle du nombre de foyers chez les oiseaux, ainsi que d'une augmentation du nombre de mammifères infectés. La souche a entraîné la mort de dizaines de millions de volailles, des oiseaux sauvages et des mammifères terrestres et marins étant également infectés. Depuis l’apparition du virus, les cas humains enregistrés en Europe et aux États-Unis ont été pour la plupart bénins.

Grippe aviaire : 4 cas aux États-Unis et 2 cas au Cambodge

Ces derniers mois, le virus H5N1 s'est propagé dans les troupeaux de vaches laitières aux États-Unis. Selon Maria Van Kerkhove, responsable à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies, le virus H5N1 avait été détecté dans 145 troupeaux de 12 États américains. "Je pense que cela va continuer, étant donné que nous avons constaté une certaine expansion de la propagation, étant donné que nous avons quelques échantillons limités dans le bétail laitier, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Nous devons vraiment comprendre l'étendue de la circulation dans le bétail laitier", a-t-elle ajouté.

Le virus a également été identifié chez les êtres humains. Au total, quatre adultes américains ont contracté la grippe aviaire à ce jour outre-Atlantique. Dans le détail, d’après l’OMS, les États-Unis avaient signalé la semaine dernière un quatrième cas humain de grippe aviaire H5N1 à la suite d'une exposition à des vaches laitières infectées. Au Cambodge, deux cas ont été recensés chez des enfants ayant été en contact avec des poulets malades ou morts.

"Pour l'instant, aucune transmission d'Homme à Homme n'a été signalée, c'est pourquoi nous continuons d'estimer que le risque pour le grand public est faible. Toutefois, notre capacité à évaluer et à gérer ce risque est compromise par une surveillance limitée des virus grippaux chez les animaux à l'échelle mondiale. Il est essentiel de comprendre comment ces virus se propagent et évoluent chez les animaux pour identifier tout changement susceptible d'accroître le risque de flambées chez l'Homme ou la possibilité d'une pandémie", a indiqué a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Ainsi, l’autorité sanitaire appelle tous les pays à renforcer la surveillance et la notification de la grippe chez les animaux et les êtres humains, et à partager les échantillons et les séquences génétiques. Elle recommande aussi une plus grande protection des travailleurs agricoles susceptibles d'être exposés à des animaux infectés et à une intensification de la recherche sur la grippe aviaire.