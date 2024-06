Grippe aviaire : l’UE commande un vaccin prévenant sa transmission aux êtres humains

L'ESSENTIEL L’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) a signé un contrat pour acquérir 665.000 doses d’un vaccin prévenant la transmission de la grippe aviaire aux êtres humains.

Le vaccin, qui est élaboré par le laboratoire australien CSL Seqirus, est destiné aux personnes les plus exposées aux transferts potentiels d'influenza aviaire (les ouvriers de l'élevage avicole et les vétérinaires).

Face à la propagation de la grippe aviaire chez les vaches et des cas d’infection chez les êtres humains aux États-Unis, l’Europe préfère prévenir que guérir. C’est pourquoi la Commission européenne a annoncé, ce 11 juin, que l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA), mise en place lors de la pandémie de coronavirus, a signé un "contrat-cadre", d’une durée de quatre ans maximum, qui lui permet d’acquérir 665.000 doses d’un vaccin pour l’Homme développé par le laboratoire australien CSL Seqirus. Une option a été posée pour 40 millions de doses supplémentaires. "Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures si la situation devait évoluer à l’avenir", a déclaré Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire.

Grippe aviaire : 15 États membres de l’UE et de l’EEE participent à l’achat d’un vaccin préventif

"Quinze États membres de l’Union Européenne et de l'Espace économique européen participent à cet achat", peut-on lire dans un communiqué. Dans la liste, on retrouve la France. "Le contrat permet à chaque pays participant de tenir compte de son contexte de santé publique et de commander des vaccins en fonction des besoins nationaux. Les expéditions vers la Finlande sont en cours de préparation pour la vaccination immédiate des travailleurs exposés à un risque d'exposition, à la demande de l'État membre. Les expéditions vers d'autres pays participants suivront."

Le vaccin contre la grippe aviaire est destiné aux ouvriers de l'élevage avicole et aux vétérinaires

"Si la menace de l’influenza aviaire pour l’ensemble de la population reste faible, nous devons protéger les personnes à plus haut risque", a déclaré Stella Kyriakides. D’après la Commission européenne, le vaccin, qui est la seule formule préventive actuellement autorisée dans l’Union Européenne, est ainsi destiné "aux personnes les plus exposées" à une potentielle transmission d'influenza aviaire provenant d'oiseaux ou d'animaux. Cela concerne donc que les ouvriers de l'élevage avicole et les vétérinaires. Selon les autorités sanitaires, le vaccin permet à la fois de protéger les citoyens et les moyens de subsistance.