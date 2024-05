Grippe aviaire : une troisième personne infectée aux États-Unis

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, plus précisément dans le Michigan, un ouvrier agricole, qui a travaillé en étroite collaboration avec des vaches malades, a contracté la grippe aviaire.

Dans son cas, "des symptômes respiratoires, comme la toux, sont apparus après une exposition directe à une vache infectée."

D’après les autorités sanitaires américaines, l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle est le meilleur outil pour protéger les travailleurs agricoles.

Le 30 mai, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan (MDHHS) a annoncé un cas supplémentaire de grippe aviaire. Il s’agit du deuxième cas rapporté dans l’État du Midwest des États-Unis la semaine dernière. Pour rappel, la première infection a été détectée au Texas. "Des symptômes oculaires étaient apparus après une projection directe de lait infecté dans l'œil."

Grippe aviaire : "des symptômes respiratoires" apparus "après une exposition directe à une vache infectée"

Ce troisième patient contaminé est également un ouvrier agricole qui a travaillé en étroite collaboration avec des vaches laitières positives à la grippe A (H5). "Dans ce cas, des symptômes respiratoires, comme la toux, sont survenus après une exposition directe à une vache infectée. Aucune des deux personnes ne portait d’équipement de protection. Cela nous indique que l'exposition directe au bétail infecté présente un risque pour les êtres humains et que l’équipe est un outil important pour prévenir la propagation parmi les personnes qui travaillent dans les fermes laitières et avicoles. Nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable", peut-on lire dans un communiqué. L’homme infecté a reçu rapidement des antiviraux et se remet actuellement de ses symptômes respiratoires.

Des équipements adéquats et la vaccination contre la grippe aviaire pour éviter plus d’infections

Selon les autorités sanitaires, ce dernier cas humain de grippe aviaire n’est pas "surprenant". "Des tests approfondis permettent d’identifier des infections humaines supplémentaires chez les travailleurs agricoles." Cependant, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rassurent la population et continuent de souligner que le risque pour le public reste faible.

Pour eux, la priorité est de fournir des équipements adéquats aux employés de fermes pour éviter au maximum davantage d’infections. "Les ouvriers agricoles qui ont été exposés à des animaux touchés ont été invités à signaler même des symptômes légers, et des tests de dépistage du virus ont été mis à disposition", a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan recommande aussi la vaccination contre la grippe aviaire aux personnes travaillant dans des fermes avicoles ou laitières. "Cela ne préviendra pas l’infection par les virus de la grippe aviaire, mais cela peut réduire le risque de co-infection par les virus de la grippe aviaire et la grippe."