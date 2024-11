Grippe, Covid-19 : faites-vous vacciner avant les fêtes !

L'ESSENTIEL L’ensemble des indicateurs de surveillance de la grippe était en augmentation au cours de la semaine du 18 novembre, avec trois régions (Ile-de-France, Normandie et Hauts-de-France) en pré-épidémie.

Ces vaccins mettent environ 15 jours pour être efficaces. Pour être protégé pendant les fêtes de fin d’année, n’attendez pas pour vous faire vacciner.

Au cours de la semaine du 18 novembre 2024, les indicateurs de la grippe ont montré des signes de progression aussi bien en ville qu’ à l'hôpital, surtout dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Normandie. Face à ce constat, le ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, l’Assurance Maladie et Santé publique France appellent la population à se faire vacciner contre la grippe ainsi que la Covid-19 pour protéger les personnes les plus fragiles et celles avec lesquelles elles sont en contact.

Si les indicateurs de la grippe sont encore à “leur niveau de base”, le bilan hebdomadaire de Santé publique France publié le 27 novembre 2024 montre que la maladie progresse et appelle à la prudence.

"Compte tenu de la période hivernale, la dynamique épidémique des virus respiratoires est susceptible de s’accélérer rapidement dans les prochaines semaines et nécessite de s’y préparer, prévient le communiqué du ministère de la Santé. Ainsi, les fêtes de fin d’année approchant, les autorités sanitaires appellent à une mobilisation accrue des citoyens et des professionnels de santé pour vacciner les personnes les plus vulnérables contre la grippe saisonnière et la Covid-19."

Les autorités sanitaires rappellent qu’il est possible de se faire vacciner en même temps contre la grippe et le SARS-CoV-2 qui circulent toujours en France. Elles ajoutent qu’il n’y a “pas de délai minimum à respecter entre les deux vaccinations si celles-ci ne peuvent pas être réalisées concomitamment”. Les injections qui permettent d’éviter les formes sévères de ces maladies, peuvent être administrées par un médecin, infirmier, pharmacien, ou une sage-femme.

Le vaccin contre la grippe saisonnière ou la Covid-19 met environ 15 jours pour être efficace. Ainsi l’Assurance Maladie précise que pour être protégé pendant les fêtes de fin d’année, il ne faut pas attendre pour se faire vacciner.

Vaccination contre la grippe et la covid-19 : qui sont les personnes concernées ?

La vaccination contre la grippe et la Covid-19 est prise en charge à 100 % pour les personnes à risque et les personnes à leur contact. Pour en bénéficier, il suffit de présenter sa carte Vitale et du bon de prise en charge de l’Assurance Maladie. Les personnes concernées par la campagne de vaccinations sont :

Contre la grippe :

toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ;

les patients, âgés de 6 mois ou plus, atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie comme les maladies chroniques cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénales, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes ayant subi une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

les personnes immunodéprimées ;

les femmes enceintes ;

les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) ainsi que les résidents en établissements pour personnes en situation de handicap ;

les personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec les équipes soignantes ;

les individus vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial ;

les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.

Contre la Covid-19 :

toutes les personnes éligibles à la vaccination contre la grippe, auxquelles s’ajoutent celles atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence ;

ces populations sont éligibles à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre la Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans ou plus, en raison de leur déficit immunitaire, responsable d'un taux plus faible et d’un déclin plus rapide des anticorps neutralisants ;

toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible, peut recevoir une injection contre la Covid-19.

"La vaccination des plus fragiles est le moyen le plus efficace de prévenir les formes graves que peuvent entraîner la grippe et la Covid-19. J’encourage vivement les 17,2 millions de personnes invitées à se faire vacciner à se rapprocher de leur pharmacien, infirmier, médecin ou sage-femme pour réaliser ce geste simple et utile à tous", ajoute Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins dans le communiqué.