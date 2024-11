Les épidémies de grippe et de bronchiolite font leur retour en France

L'ESSENTIEL Confrontées à une hausse des urgences et des hospitalisations, cinq régions de France sont en pré-épidémie et sept en épidémie de bronchiolite, tandis que l’épidémie de grippe démarre doucement.

Cette année, un autotest détectant Covid, grippe et bronchiolite est disponible en pharmacie, et deux traitements préventifs contre la bronchiolite sont déployés : le Beyfortus pour nourrissons et l’Abrysvo administré aux femmes enceintes.

La vaccination reste essentielle pour les populations à risque, notamment contre la grippe et le Covid-19, rappelle Santé publique France.

Elles ressurgissent chaque hiver. L'épidémie de bronchiolite a continué sa progression en France la semaine du 18 novembre, tandis que celle de grippe a démarré doucement, a annoncé Santé publique France dans son dernier bulletin hebdomadaire publié mercredi 27 novembre. Concernant la bronchiolite, cinq régions (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire) sont désormais en pré-épidémie et sept sont en épidémie (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France et Hauts-de-France).

Bronchiolite : plus de passages aux urgences et d’hospitalisations

Tous les indicateurs de bronchiolite et de grippe grimpent, en particulier dans les villes, bien qu’ils soient restés la semaine dernière à "leur niveau de base" dans la majorité des régions, à l'exception des régions Île-de-France, déjà passée en pré-épidémie, et dans les Hauts-de-France et en Normandie, passées en pré-épidémie cette semaine.

Dans le détail, Santé publique France note une hausse des passages aux urgences (+2,6 points en une semaine) et des hospitalisations (+3,8 points) des enfants de moins de 2 ans pour cause de bronchiolite. La bronchiolite est un virus qui provoque "une toux et une respiration rapide et sifflante", précise l’Assurance Maladie. Les premiers jours peuvent être les plus critiques, notamment chez les nourrissons de moins de 2 mois, certains rares cas nécessitant une hospitalisation. Le taux de mortalité, en France, est "inférieur à 1 %", selon le ministère de la Santé.

Vacciner les populations à risque

Cette année est marquée par l'arrivée d'un autotest à triple détection en pharmacie, accessible aux adultes et aux enfants dès un mois : Covid, grippe et bronchiolite pourront ainsi être détectés en quelques secondes. Deux traitements préventifs contre la bronchiolite du nourrisson sont par ailleurs déployés : le Beyfortus d'AstraZeneca et Sanofi, un anticorps donné directement aux bébés et qui a fait ses preuves de manière spectaculaire l'année dernière, et l'Abrysvo de Pfizer, un vaccin administré avant la naissance à la femme enceinte et qui protège le bébé pendant les six premiers mois de sa vie.

La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre les infections virales, affirme Santé publique France. Pour rappel, les personnes de plus de 65 ans, ou atteintes de comorbidité, ou enceinte, ou immunodéprimées, ou résident en établissement médicalisé sont invitées à se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19. A noter, d’ailleurs, que le coronavirus observe actuellement une baisse du nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations en France.